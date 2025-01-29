Где и как в Украине изменились тарифы на воду

В то же время в некоторых городах планируется повышение цен на воду, пишет 24 канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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В тексте говорится о том, что за тарифы на воду в крупных городах отвечает Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Именно к этой комиссии водоканалы обращаются, чтобы понимать, почему и как нужно повысить стоимость услуг.

Законодательство прописано так, что НКРЕКП должна быть независимой организацией, однако на самом деле они так же находятся под давлением и непопулярные решения принимать не спешат. В результате возникает ситуация, когда тарифы, которые назначаются НКРЭКУ, не пересматриваются годами, тогда как местные власти регулярно повышают тарифы коммунальных водоканалов,

– пишет медиа.

Так, например, с 1 января текущего года тарифы выросли в Христиновском городском совете (Черкасская область). Цены на водоснабжение увеличили на 12,6% (с 29,85 до 33,6 гривны за куб), а на водоотвод – на 8,8% (с 40,8 до 44,4 гривны). То есть в сумме за каждый кубометр вместо 70,65 гривны украинцы должны платить 78 гривен.

А в городе Украинка (Киевская область) стоимость на водоснабжение увеличили до 55,67 гривны за кубометр. В то же время на централизованное водоотведение цены увеличились до 59,28 гривны. Теперь за каждый кубометр горожанам придется платить 114,9 гривны.

Заметьте! Кроме того, в январе позапрошлого 2024 КП "Украинское водопроводно-канализационное предприятие" сообщало об увеличении тарифа до размера 79,17 гривны за кубометр (речь идет как о водоснабжении, так и о водоотведении).

Что еще известно о тарифах на воду

Однако в некоторых городах повышение тарифов уже в планах. Например, КП "Тепловодоснабжение" Харьковской области хочет повысить тариф на воду с действующих 45,88 гривны за куб до 127,82 гривны.

Тариф должен вступить в силу с 1 февраля 2025-го, но окончательное решение должны принять местные власти.

В то же время в ряде крупных городов встоимость воды как минимум в ближайшее время не изменится. Это касается и столицы.

Как узнать об изменениях в тарифах на воду

Узнать о возможном повышении цен можно на сайте местной администрации, или же самого водоканала.

Однако большинство потребителей о таких публичных обсуждениях узнают уже после того, как суммы в платежках перечислили, поэтому повлиять на уже принятое решение невозможно,

– говорится в материале.

Важно! Средний тариф по лицензиатами НКРЕКП по состоянию на сейчас составляет 35,77 гривны за 1 метр кубический. Но в населенных пунктах, где живет до 100 тысяч человек, тариф определяет местная власть без участия Нацкомиссии.