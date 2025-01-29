Де та як в Україні змінились тарифи на воду

Водночас у деяких містах планується підвищення цін на воду, пише 24 канал з посиланням на OBOZ.UA.

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У тексті йдеться про те, що за тарифи на воду в великих містах відповідає Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Саме до цієї комісії водоканали звертаються, аби розуміти, чому та як потрібно підвищити вартість послуг.

Законодавство прописано так, що НКРЕКП має бути незалежною організацією, однак насправді вони так само перебувають під тиском і непопулярні рішення ухвалювати не поспішають. У результаті виникає ситуація, коли тарифи, які призначаються НКРЕКП, не переглядаються роками, тоді як місцева влада регулярно підвищує тарифи комунальних водоканалів,

– пише медіа.

Так, наприклад, з 1 січня поточного року тарифи зросли у Христинівській міській раді (Черкаська область). Ціни на водопостачання збільшили на 12,6% (із 29,85 до 33,6 гривні за куб), а на водовідведення – на 8,8% (з 40,8 до 44,4 гривні). Тобто у сумі за кожен кубометр замість 70,65 гривні українці мають сплачувати 78 гривень.

А у місті Українка (Київська область) вартість на водопостачання збільшили до 55,67 гривні за кубометр. Водночас на централізоване водовідведення ціни збільшились до 59,28 гривні. Тепер за кожен кубометр містянам доведеться платити 114,9 гривні.

Зауважте! Крім того, у січні позаминулого 2024 року КП "Українське водопровідно-каналізаційне підприємство" повідомляло про збільшення тарифу до розміру 79,17 гривні за кубометр (йдеться як про водопостачання, так і про водовідведення).

Що ще відомо про тарифи на воду

Проте у деяких містах підвищення тарифів вже у планах. Наприклад, КП "Тепловодопостачання" Харківської області хоче підвищити тариф на воду з чинних 45,88 гривні за куб до 127,82 гривні.

Тариф має стати чинним з 1 лютого 2025-го, але остаточне рішення має ухвалити місцева влада.

Водночас у низці великих міст вартість води щонайменше найближчим часом не зміниться. Це стосується й столиці.

Як дізнатися про зміни у тарифах на воду

Дізнатись про можливе підняття цін можна на сайті місцевої адміністрації, або ж самого водоканалу.

Однак більшість споживачів про такі публічні обговорення дізнаються вже після того, як суми у платіжках перерахували, тож вплинути на вже ухвалене рішення неможливо,

– йдеться у матеріалі.

Важливо! Середній тариф за ліцензіатами НКРЕКП станом на зараз становить 35,77 гривні за 1 метр кубічний. Але в населених пунктах, де живе до 100 тисяч осіб, тариф визначає місцева влада без участі Нацкомісії.