Коли можуть зрости тарифи на комуналку

Цей прогноз ґрунтується на припущенні щодо незмінності окремих тарифів на послуги ЖКГ протягом 2025 року, передає 24 канал з посиланням на "Інфляційний звіт" НБУ (січень 2025 року).

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Припускається поступове підвищення акцизів і тарифів ЖКГ, однак терміни й параметри коригування останніх є сферою невизначеності та, відповідно, ризиком для прогнозу інфляції,

– йдеться у звіті.

Слід підкреслити, що складний стан в енергетиці та державному бюджеті України може зумовити коригування тарифів. Але вже у наступних роках.

Зверніть увагу! Очікується, що саме з 2026 року розпочнеться поступове підвищення тарифів.

Як підвищення тарифів вплине на інфляцію

Згідно з даними НБУ, окремим ризиком для прогнозу з інфляції є:

невизначеність із термінами;

невизначеність із величиною коригування енергетичних тарифів.

Ба більше, підвищення вартості енергоносіїв для швидкого усунення дисбалансів у енергетичному секторі посилить інфляційний тиск. Крім того, це зумовить потребу в збільшенні субсидій для населення країни.

З іншого боку, триваліше відтермінування рішень щодо приведення тарифів на послуги ЖКГ до економічно обґрунтованих рівнів призведе до нижчих показників інфляції, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній,

– зазначили в НБУ.

Зауважте! Так виникнуть додаткові ризики для інвестиційного потенціалу галузі, посилення ризиків нестабільності на енергетичному ринку, а ціновий тиск лише відтерміновуватиметься на майбутнє.