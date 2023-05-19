Газ, електроенергія та водопостачання: які тарифи незабаром зростуть
В Україні переглянуть тарифи на електроенергію та воду – при чому, в бік збільшення. У "Нафтогазі" ж повідомили, що продовжать поточні тарифи до 1 травня 2024 року.
Скільки українці платитимуть за газ
Більшість українців – споживачі послуг "Нафтогазу", йдеться про 98% населення. Для них діятиме тариф на рівні 7,96 гривні за кубометр газу до 1 травня 2024 року.
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Наразі в Україні функціонує лише 9 постачальників, що суттєво менше, ніж до повномасштабної війни. Ціна кубометра газу в них зараз коливається від 7,7 до 9,99 гривні за кубометр.
Варто зауважити, що в Україні діє мораторій на підвищення деяких тарифів. Він стосується й ціни газу для побутових споживачів. Тож тариф залишатиметься незмінним до кінця війни та ще протягом 6 місяців після цього.
Як змінити постачальника газу
- Вибрати компанію, чиїми послугами хочете скористатися.
- Подати заяву-приєднання до нового постачальника (він може попросити і про інші документи).
- Отримати відповідь від нового постачальника та дату, коли почне постачати газ.
- Сплатити фінальний рахунок від старого постачальника
Що з тарифами на воду
Тим часом підвищити тарифи на холодну воду та водовідведення в Україні можуть вже з 1 червня 2023 року. Втім рішення ще не затверджено остаточно.
Як повідомили в Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), у великих містах загальне здорожчання цих послуг може скласти 30%.
Цього року (орієнтовно з 1 червня) НКРЕКП планує привести тарифи ліцензіатів НКРЕКП на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення до економічно обґрунтованого рівня, що є не лише вимогою законодавства, а й терміновою необхідністю з економічного та технічного погляду,
– заявили в Нацкомісії.
Фактичне ж підвищення тарифів для кінцевих споживачів традиційно відрізнятиметься у різних містах. Вартість залежить від низки факторів:
- кількості споживачів біля водоканалу (що більше – то дешевше);
- обсягів споживання;
- особливостей надання послуг (джерело водопостачання, інфраструктура).
Як зростуть тарифи на електроенергію
Зараз українці сплачують за електроенергію залежно від спожитого обсягу. Зокрема:
- 1,44 гривні за кіловат-годину – при споживанні до 250 кіловат-годину на місяць;
- 1,68 гривні за кіловат-годину – при перевищенні ліміту (понад 250 кіловат-годин).
Водночас, за словами голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, нині розглядається кілька варіантів підвищення вартості електроенергії для українців:
- до 2 та 2,4 гривні за кіловат-годину (за споживання до 250 кіловат-годин);
- до 2,4 та 2,8 гривні за кіловат-годину (понад 250 кіловат-годин).
Таким чином, сім'я, яка "спалила" 240 кіловатів на місяць, за новими тарифами заплатить, залежно від сценарію, 480 або 576 гривень. Нині ж таке споживання коштує 345,6 гривні.