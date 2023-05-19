Газ, електроенергія та водопостачання: які тарифи незабаром зростуть

В Україні переглянуть тарифи на електроенергію та воду – при чому, в бік збільшення. У "Нафтогазі" ж повідомили, що продовжать поточні тарифи до 1 травня 2024 року.

Скільки українці платитимуть за газ

Більшість українців – споживачі послуг "Нафтогазу", йдеться про 98% населення. Для них діятиме тариф на рівні 7,96 гривні за кубометр газу до 1 травня 2024 року.

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Наразі в Україні функціонує лише 9 постачальників, що суттєво менше, ніж до повномасштабної війни. Ціна кубометра газу в них зараз коливається від 7,7 до 9,99 гривні за кубометр.

Варто зауважити, що в Україні діє мораторій на підвищення деяких тарифів. Він стосується й ціни газу для побутових споживачів. Тож тариф залишатиметься незмінним до кінця війни та ще протягом 6 місяців після цього.

Зверніть увагу! Українці можуть змінити постачальника газу, для цього необхідно лише написати відповідну заяву.

Як змінити постачальника газу

Вибрати компанію, чиїми послугами хочете скористатися.

Подати заяву-приєднання до нового постачальника (він може попросити і про інші документи).

Отримати відповідь від нового постачальника та дату, коли почне постачати газ.

Сплатити фінальний рахунок від старого постачальника

Що з тарифами на воду

Тим часом підвищити тарифи на холодну воду та водовідведення в Україні можуть вже з 1 червня 2023 року. Втім рішення ще не затверджено остаточно.

Як повідомили в Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), у великих містах загальне здорожчання цих послуг може скласти 30%.

Цього року (орієнтовно з 1 червня) НКРЕКП планує привести тарифи ліцензіатів НКРЕКП на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення до економічно обґрунтованого рівня, що є не лише вимогою законодавства, а й терміновою необхідністю з економічного та технічного погляду,

– заявили в Нацкомісії.

Фактичне ж підвищення тарифів для кінцевих споживачів традиційно відрізнятиметься у різних містах. Вартість залежить від низки факторів:

кількості споживачів біля водоканалу (що більше – то дешевше);

обсягів споживання;

особливостей надання послуг (джерело водопостачання, інфраструктура).

Нагадаємо, що комісія хотіла підвищити тариф на воду ще наприкінці 2022 року, однак скасувала своє рішення 30 грудня 2022 року, аргументувавши це тим, що при оформленні рішення виявилося, що члени комісії голосували за різні проєкти, тож відбулась плутанина.

Як зростуть тарифи на електроенергію

Зараз українці сплачують за електроенергію залежно від спожитого обсягу. Зокрема:

1,44 гривні за кіловат-годину – при споживанні до 250 кіловат-годину на місяць;

1,68 гривні за кіловат-годину – при перевищенні ліміту (понад 250 кіловат-годин).

Водночас, за словами голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, нині розглядається кілька варіантів підвищення вартості електроенергії для українців:

до 2 та 2,4 гривні за кіловат-годину (за споживання до 250 кіловат-годин);

до 2,4 та 2,8 гривні за кіловат-годину (понад 250 кіловат-годин).

Таким чином, сім'я, яка "спалила" 240 кіловатів на місяць, за новими тарифами заплатить, залежно від сценарію, 480 або 576 гривень. Нині ж таке споживання коштує 345,6 гривні.