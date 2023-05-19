Газ, электроэнергия и водоснабжение: какие тарифы вскоре возрастут

В Украине пересмотрят тарифы на электроэнергию и воду – причем в сторону увеличения. В "Нафтогазе" же сообщили, что продлят текущие тарифы до 1 мая 2024 года.

Сколько украинцы будут платить за газ

Большинство украинцев – потребители услуг "Нафтогаза", речь идет о 98% населения. Для них будет действовать тариф на уровне 7,96 гривны за кубометр газа до 1 мая 2024 года.

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Сейчас в Украине функционирует только 9 поставщиков, что значительно меньше, чем до войны. Цена кубометра газа сейчас колеблется от 7,7 до 9,99 гривен за кубометр.

Следует отметить, что в Украине действует мораторий на повышение некоторых тарифов. Он относится и к цене газа для бытовых потребителей. Так что тариф будет оставаться неизменным до конца войны и еще в течение 6 месяцев после этого.

Обратите внимание! Украинцы могут сменить поставщика газа, для этого необходимо только написать соответствующее заявление.

Как изменить поставщика газа

Выбрать компанию, чьими услугами вы хотите воспользоваться.

Подать заявление-присоединение к новому поставщику (он может попросить и другие документы).

Получить ответ от нового поставщика и дату, когда начнет поставлять газ.

Оплатить финальный счет от старого поставщика.

Что с тарифами на воду

Тем временем повысить тарифы на холодную воду и водоотвод в Украине могут уже с 1 июня 2023 года. Впрочем, решение еще не утверждено окончательно.

Как сообщили в Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ), в крупных городах общее удорожание этих услуг может составить 30%.

В этом году (ориентировочно с 1 июня) НКРЭКУ планирует привести тарифы лицензиатов НКРЭКУ на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод до экономически обоснованного уровня, что является не только требованием законодательства, но и срочной необходимостью с экономической и технической точки зрения,

– заявили в Нацкомиссии.

Фактическое повышение тарифов для конечных потребителей традиционно будет отличаться в разных городах. Стоимость зависит от ряда факторов:

количества потребителей у водоканала (чем больше – тем дешевле);

объемов потребления;

особенностей предоставления услуг (источник водоснабжения, инфраструктура).

Напомним, что комиссия хотела повысить тариф на воду еще в конце 2022 года, однако отменила свое решение 30 декабря 2022 года, аргументировав это тем, что при оформлении решения оказалось, что члены комиссии голосовали за разные проекты, произошла путаница.

Как вырастут тарифы на электроэнергию

Сейчас украинцы оплачивают электроэнергию в зависимости от потребленного объема. В частности:

1,44 гривны за киловатт-час – при потреблении до 250 киловатт-час в месяц;

1,68 гривны за киловатт-час – при превышении лимита (более 250 киловатт-часов).

В то же время, за словами главы парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, в настоящее время рассматривается несколько вариантов повышения стоимости электроэнергии для украинцев:

до 2 и 2,4 гривны за киловатт-час (за потребление до 250 киловатт-часов);

до 2,4 и 2,8 гривны за киловатт-час (более 250 киловатт-часов).

Таким образом, семья, которая "сожгла" 240 киловатт в месяц, по новым тарифам заплатит в зависимости от сценария 480 или 576 гривен. Сейчас такое потребление стоит 345,6 гривны.