Газ, электроэнергия и водоснабжение: какие тарифы вскоре возрастут
В Украине пересмотрят тарифы на электроэнергию и воду – причем в сторону увеличения. В "Нафтогазе" же сообщили, что продлят текущие тарифы до 1 мая 2024 года.
Сколько украинцы будут платить за газ
Большинство украинцев – потребители услуг "Нафтогаза", речь идет о 98% населения. Для них будет действовать тариф на уровне 7,96 гривны за кубометр газа до 1 мая 2024 года.
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Сейчас в Украине функционирует только 9 поставщиков, что значительно меньше, чем до войны. Цена кубометра газа сейчас колеблется от 7,7 до 9,99 гривен за кубометр.
Следует отметить, что в Украине действует мораторий на повышение некоторых тарифов. Он относится и к цене газа для бытовых потребителей. Так что тариф будет оставаться неизменным до конца войны и еще в течение 6 месяцев после этого.
Как изменить поставщика газа
- Выбрать компанию, чьими услугами вы хотите воспользоваться.
- Подать заявление-присоединение к новому поставщику (он может попросить и другие документы).
- Получить ответ от нового поставщика и дату, когда начнет поставлять газ.
- Оплатить финальный счет от старого поставщика.
Что с тарифами на воду
Тем временем повысить тарифы на холодную воду и водоотвод в Украине могут уже с 1 июня 2023 года. Впрочем, решение еще не утверждено окончательно.
Как сообщили в Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ), в крупных городах общее удорожание этих услуг может составить 30%.
В этом году (ориентировочно с 1 июня) НКРЭКУ планирует привести тарифы лицензиатов НКРЭКУ на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод до экономически обоснованного уровня, что является не только требованием законодательства, но и срочной необходимостью с экономической и технической точки зрения,
– заявили в Нацкомиссии.
Фактическое повышение тарифов для конечных потребителей традиционно будет отличаться в разных городах. Стоимость зависит от ряда факторов:
- количества потребителей у водоканала (чем больше – тем дешевле);
- объемов потребления;
- особенностей предоставления услуг (источник водоснабжения, инфраструктура).
Как вырастут тарифы на электроэнергию
Сейчас украинцы оплачивают электроэнергию в зависимости от потребленного объема. В частности:
- 1,44 гривны за киловатт-час – при потреблении до 250 киловатт-час в месяц;
- 1,68 гривны за киловатт-час – при превышении лимита (более 250 киловатт-часов).
В то же время, за словами главы парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, в настоящее время рассматривается несколько вариантов повышения стоимости электроэнергии для украинцев:
- до 2 и 2,4 гривны за киловатт-час (за потребление до 250 киловатт-часов);
- до 2,4 и 2,8 гривны за киловатт-час (более 250 киловатт-часов).
Таким образом, семья, которая "сожгла" 240 киловатт в месяц, по новым тарифам заплатит в зависимости от сценария 480 или 576 гривен. Сейчас такое потребление стоит 345,6 гривны.