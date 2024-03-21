Газ, світло та вода: якими будуть тарифи з 1 квітня

З квітня платіжки за комунальні послуги українців можуть зрости: очікується збільшення тарифів на водопостачання для споживачів. А про те, що буде з цінами на газ та електроенергію, читайте далі.

Як зростуть тарифи на воду у квітні

У квітні заплановано підвищення тарифів для постачальників холодної води у Києві та інших містах України. Згідно з новим проєктом НКРЕКП, підвищення тарифів на воду заплановано у два етапи: з 1 квітня та з 1 липня.

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Прогнозується, що навесні мешканців столиці може чекати підвищення на 34% – вартість водопостачання та водовідведення з нинішніх 30,384 гривні за кубометр з ПДВ може зрости до 40,776 гривні за кубометр з ПДВ. При цьому, жителі Дніпра платитимуть – 37,61 гривні за кубометр з ПДВ, а у Вінниці з квітня пропонують платити 35 гривень за кубометр з ПДВ.

Рішення про збільшення тарифів на воду ще не ухвалили. Його повинні розглянути вже найближчим часом.

Також зростання тарифів з водопостачання можуть очікувати наступні споживачі:

"Львівводоканал" – 9,73 гривні за кубометр з ПДВ;

"Івано-Франківськводоекотехпром" – 5,63 гривні за кубометр з ПДВ;

"Чернівціводоканал" – 10,87 гривні за кубометр з ПДВ;

"Дрогобичводоканал" – 15,54 гривні за кубометр з ПДВ.

Натомість уже з 1 липня пропонують такі зміни:

"Львівводоканал" – 10,82 гривні за кубометр з ПДВ;

"Івано-Франківськводоекотехпром" – 7,02 гривні за кубометр з ПДВ;

"Чернівціводоканал" – 12,31 гривні за кубометр з ПДВ;

"Дрогобичводоканал" – 18,77 гривні за кубометр з ПДВ.

Чому ціна в містах України різна Тариф на воду встановлює не місцева влада, а НКРЕКП. Ціни різняться у зв'язку з різними обставинами в регіонах: доступ до води, ціни на електроенергію, середню зарплату та інші фактори. Що буде з іншими тарифами у квітні До кінця опалювального сезону (до середини квітня) в Україні не планують підвищувати більшість комунальних тарифів для побутових споживачів. Зокрема, ціни на газ, опалювання та гарячу воду для громадян залишаться без змін. Тарифи на газ Відтак, вартість природного газу для домашніх споживачів, що користуються послугами "Нафтогазу" залишатиметься стабільною на рівні 7,96 гривні за кубометр. У інших постачальників ціни на газ будуть коливатися від 7,70 до 9,90 гривень за кубометр. Тариф на електроенергію Нині тариф на електроенергію становить – 2,64 гривні за кіловат-годину. Проте у коментарі для 24 Каналу Олег Попенко розповів, що після опалювального сезону, ціни на світло можуть зрости у два етапи і досягнути 6 гривень.