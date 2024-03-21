Газ, свет и вода: какими будут тарифы с 1 апреля

С апреля платежки за коммунальные услуги украинцев могут вырасти: ожидается увеличение тарифов на водоснабжение для потребителей. А о том, что будет с ценами на газ и электроэнергию, читайте далее.

Как вырастут тарифы на воду в апреле

В апреле запланировано повышение тарифов для поставщиков холодной воды в Киеве и других городах Украины. Согласно новому проекту НКРЭКУ, повышение тарифов на воду запланировано в два этапа: с 1 апреля и с 1 июля.

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Прогнозируется, что весной жителей столицы может ждать повышение на 34% – стоимость водоснабжения и водоотведения с нынешних 30,384 гривны за кубометр с НДС может вырасти до 40,776 гривны за кубометр с НДС. При этом, жители Днепра будут платить – 37,61 гривны за кубометр с НДС, а в Виннице с апреля предлагают платить 35 гривен за кубометр с НДС.

Решение об увеличении тарифов на воду еще не приняли. Его должны рассмотреть уже в ближайшее время.

Также рост тарифов по водоснабжению могут ожидать следующие потребители:

"Львовводоканал" – 9,73 гривны за кубометр с НДС;

"Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 5,63 гривны за кубометр с НДС;

"Черновцыводоканал" – 10,87 гривны за кубометр с НДС;

"Дрогобычводоканал" – 15,54 гривны за кубометр с НДС.

Зато уже с 1 июля предлагают такие изменения:

"Львовводоканал" – 10,82 гривны за кубометр с НДС;

"Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 7,02 гривны за кубометр с НДС;

"Черновцыводоканал" – 12,31 гривны за кубометр с НДС;

"Дрогобычводоканал" – 18,77 гривны за кубометр с НДС.

Почему цена в городах Украины разная Тариф на воду устанавливает не местная власть, а НКРЕКП. Цены разнятся в связи с разными обстоятельствами в регионах: доступ к воде, цены на электроэнергию, среднюю зарплату и другие факторы. Что будет с другими тарифами в апреле До конца отопительного сезона (до середины апреля) в Украине не планируют повышать большинство коммунальных тарифов для бытовых потребителей. В частности, цены на газ, отопление и горячую воду для граждан останутся без изменений. Тарифы на газ Поэтому, стоимость природного газа для домашних потребителей, пользующихся услугами "Нафтогаза" будет оставаться стабильной на уровне 7,96 гривны за кубометр. У других поставщиков цены на газ будут колебаться от 7,70 до 9,90 гривны за кубометр. Тариф на электроэнергию Сейчас тариф на электроэнергию составляет – 2,64 гривны за киловатт-час. Однако в комментарии для 24 Канала Олег Попенко рассказал, что после отопительного сезона, цены на свет могут вырасти в два этапа и достичь 6 гривен.