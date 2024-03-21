Як зростуть тарифи на воду у квітні

У квітні заплановано підвищення тарифів для постачальників холодної води у Києві та інших містах України. Згідно з новим проєктом НКРЕКП, підвищення тарифів на воду заплановано у два етапи: з 1 квітня та з 1 липня.

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Прогнозується, що навесні мешканців столиці може чекати підвищення на 34% – вартість водопостачання та водовідведення з нинішніх 30,384 гривні за кубометр з ПДВ може зрости до 40,776 гривні за кубометр з ПДВ. При цьому, жителі Дніпра платитимуть – 37,61 гривні за кубометр з ПДВ, а у Вінниці з квітня пропонують платити 35 гривень за кубометр з ПДВ.

Зауважте! Рішення про збільшення тарифів на воду ще не ухвалили. Його повинні розглянути вже найближчим часом.

Також зростання тарифів з водопостачання можуть очікувати наступні споживачі:

"Львівводоканал" – 9,73 гривні за кубометр з ПДВ;

"Івано-Франківськводоекотехпром" – 5,63 гривні за кубометр з ПДВ;

"Чернівціводоканал" – 10,87 гривні за кубометр з ПДВ;

"Дрогобичводоканал" – 15,54 гривні за кубометр з ПДВ.

Натомість уже з 1 липня пропонують такі зміни:

"Львівводоканал" – 10,82 гривні за кубометр з ПДВ;

"Івано-Франківськводоекотехпром" – 7,02 гривні за кубометр з ПДВ;

"Чернівціводоканал" – 12,31 гривні за кубометр з ПДВ;

"Дрогобичводоканал" – 18,77 гривні за кубометр з ПДВ.

Важливо! Ми навели ціни лише для водоканалів, які постачають та відводять воду в обласних центрах. Деякі з них працюють і в області, а є міста, де є кілька водоканалів. Якщо вашого водоканалу немає у списку тих, які ми описали, то з актуальним тарифом ви можете ознайомитись тут. Тарифи там вказані без ПДВ, тому необхідно просто помножити на 1,2.