Як зростуть тарифи на воду у квітні
У квітні заплановано підвищення тарифів для постачальників холодної води у Києві та інших містах України. Згідно з новим проєктом НКРЕКП, підвищення тарифів на воду заплановано у два етапи: з 1 квітня та з 1 липня.
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Прогнозується, що навесні мешканців столиці може чекати підвищення на 34% – вартість водопостачання та водовідведення з нинішніх 30,384 гривні за кубометр з ПДВ може зрости до 40,776 гривні за кубометр з ПДВ. При цьому, жителі Дніпра платитимуть – 37,61 гривні за кубометр з ПДВ, а у Вінниці з квітня пропонують платити 35 гривень за кубометр з ПДВ.
Також зростання тарифів з водопостачання можуть очікувати наступні споживачі:
- "Львівводоканал" – 9,73 гривні за кубометр з ПДВ;
- "Івано-Франківськводоекотехпром" – 5,63 гривні за кубометр з ПДВ;
- "Чернівціводоканал" – 10,87 гривні за кубометр з ПДВ;
- "Дрогобичводоканал" – 15,54 гривні за кубометр з ПДВ.
Натомість уже з 1 липня пропонують такі зміни:
- "Львівводоканал" – 10,82 гривні за кубометр з ПДВ;
- "Івано-Франківськводоекотехпром" – 7,02 гривні за кубометр з ПДВ;
- "Чернівціводоканал" – 12,31 гривні за кубометр з ПДВ;
- "Дрогобичводоканал" – 18,77 гривні за кубометр з ПДВ.
Чому ціна в містах України різнаТариф на воду встановлює не місцева влада, а НКРЕКП. Ціни різняться у зв'язку з різними обставинами в регіонах: доступ до води, ціни на електроенергію, середню зарплату та інші фактори.
Що буде з іншими тарифами у квітні
До кінця опалювального сезону (до середини квітня) в Україні не планують підвищувати більшість комунальних тарифів для побутових споживачів. Зокрема, ціни на газ, опалювання та гарячу воду для громадян залишаться без змін.
- Тарифи на газ
Відтак, вартість природного газу для домашніх споживачів, що користуються послугами "Нафтогазу" залишатиметься стабільною на рівні 7,96 гривні за кубометр. У інших постачальників ціни на газ будуть коливатися від 7,70 до 9,90 гривень за кубометр.
- Тариф на електроенергію
Нині тариф на електроенергію становить – 2,64 гривні за кіловат-годину. Проте у коментарі для 24 Каналу Олег Попенко розповів, що після опалювального сезону, ціни на світло можуть зрости у два етапи і досягнути 6 гривень.