Как вырастут тарифы на воду в апреле

В апреле запланировано повышение тарифов для поставщиков холодной воды в Киеве и других городах Украины. Согласно новому проекту НКРЭКУ, повышение тарифов на воду запланировано в два этапа: с 1 апреля и с 1 июля.

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Прогнозируется, что весной жителей столицы может ждать повышение на 34% – стоимость водоснабжения и водоотведения с нынешних 30,384 гривны за кубометр с НДС может вырасти до 40,776 гривны за кубометр с НДС. При этом, жители Днепра будут платить – 37,61 гривны за кубометр с НДС, а в Виннице с апреля предлагают платить 35 гривен за кубометр с НДС.

Заметьте! Решение об увеличении тарифов на воду еще не приняли. Его должны рассмотреть уже в ближайшее время.

Также рост тарифов по водоснабжению могут ожидать следующие потребители:

"Львовводоканал" – 9,73 гривны за кубометр с НДС;

"Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 5,63 гривны за кубометр с НДС;

"Черновцыводоканал" – 10,87 гривны за кубометр с НДС;

"Дрогобычводоканал" – 15,54 гривны за кубометр с НДС.

Зато уже с 1 июля предлагают такие изменения:

"Львовводоканал" – 10,82 гривны за кубометр с НДС;

"Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 7,02 гривны за кубометр с НДС;

"Черновцыводоканал" – 12,31 гривны за кубометр с НДС;

"Дрогобычводоканал" – 18,77 гривны за кубометр с НДС.

Важно! Мы привели цены только для водоканалов, которые поставляют и отводят воду в областных центрах. Некоторые из них работают и в области, а есть города, где есть несколько водоканалов. Если вашего водоканала нет в списке тех, которые мы описали, то с актуальным тарифом вы можете ознакомиться здесь. Тарифы там указаны без НДС, поэтому необходимо просто умножить на 1,2.