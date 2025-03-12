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Економіка Тарифи В Україні суттєво зросли тарифи на комунальні послуги
12 березня, 11:40
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В Україні суттєво зросли тарифи на комунальні послуги

Валерія Моргун
Основні тези
  • В Україні тарифи на комунальні послуги зросли на 19,3% з лютого 2024 до лютого 2025 року.
  • Ціни на електроенергію підвищились на 63,6%, а деякі інші тарифи залишились без змін, такі як на природний газ, гарячу воду та опалення.

За останній рік в Україні виросли ціни на комунальні послуги. Особливо сильно збільшився тариф на електроенергію.

В Україні зросли тарифи на комуналку

Вона стала на 63,6% дорожче, пише 24 Канал з посиланням на Держстат.

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Згідно з інформацією від Держстату, з лютого 2024 року до лютого 2025 року тарифи суттєво зросли — на 19,3%.

Зокрема так збільшились ціни на комунальні послуги:

  • на 10,7% — за вивезення побутових відходів;
  • на 9,6% — за послугу з управління багатоквартирними будинками;
  • на 3,5% — за утримання та ремонт житла;
  • на 0,7% — за водопостачання;
  • на 0,6% — за каналізацію.

Водночас ціни на низку інших важливих послуг залишилася на тому самому рівні. Йдеться про такі тарифи:

  • на природний газ;
  • на гарячу воду;
  • на опалення.