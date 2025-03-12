12 березня, 11:40
В Україні суттєво зросли тарифи на комунальні послуги
Основні тези
- В Україні тарифи на комунальні послуги зросли на 19,3% з лютого 2024 до лютого 2025 року.
- Ціни на електроенергію підвищились на 63,6%, а деякі інші тарифи залишились без змін, такі як на природний газ, гарячу воду та опалення.
За останній рік в Україні виросли ціни на комунальні послуги. Особливо сильно збільшився тариф на електроенергію.
В Україні зросли тарифи на комуналку
Вона стала на 63,6% дорожче, пише 24 Канал з посиланням на Держстат.
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Згідно з інформацією від Держстату, з лютого 2024 року до лютого 2025 року тарифи суттєво зросли — на 19,3%.
Зокрема так збільшились ціни на комунальні послуги:
- на 10,7% — за вивезення побутових відходів;
- на 9,6% — за послугу з управління багатоквартирними будинками;
- на 3,5% — за утримання та ремонт житла;
- на 0,7% — за водопостачання;
- на 0,6% — за каналізацію.
Водночас ціни на низку інших важливих послуг залишилася на тому самому рівні. Йдеться про такі тарифи:
- на природний газ;
- на гарячу воду;
- на опалення.