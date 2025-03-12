В Україні суттєво зросли тарифи на комунальні послуги

За останній рік в Україні виросли ціни на комунальні послуги. Особливо сильно збільшився тариф на електроенергію.

В Україні зросли тарифи на комуналку

Вона стала на 63,6% дорожче, пише 24 Канал з посиланням на Держстат.

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Згідно з інформацією від Держстату, з лютого 2024 року до лютого 2025 року тарифи суттєво зросли — на 19,3%.

Зокрема так збільшились ціни на комунальні послуги:

на 10,7% — за вивезення побутових відходів;

на 9,6% — за послугу з управління багатоквартирними будинками;

на 3,5% — за утримання та ремонт житла;

на 0,7% — за водопостачання;

на 0,6% — за каналізацію.

Водночас ціни на низку інших важливих послуг залишилася на тому самому рівні. Йдеться про такі тарифи: