Що зміниться з 1 листопада: тарифи, пенсії, зарплати та субсидії

З 1 листопада в Україні не передбачено масового підвищення пенсій чи перегляду основних тарифів на комунальні послуги. Водночас українцям варто звернути увагу на терміни оформлення житлових субсидій та зміни у фінансовій сфері.

Якими будуть тарифи на газ у листопаді

У листопаді ціна газу для побутових споживачів, які користуються послугами ТОВ "Нафтогаз України", залишиться на рівні 7,96 гривні за кубометр. Цей тариф діятиме щонайменше до 31 березня 2027 року.

Водночас вартість газу залежить від постачальника. За оприлюдненими тарифами, ціни для населення у інших компаніях становлять:

ТОВ "Рітейл Сервіс" (СвітлоГаз) – 9,99 гривні за кубометр;

ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні;

ТОВ "Київські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні;

ТОВ "Львівенергозбут" – 8,20 гривні;

ТОВ "Прикарпатенерготрейд" – 7,98 гривні;

ТОВ "Галнафтогаз" – 7,99 гривні;

ТОВ "Тернопільоблгаз збут" – 7,96 гривні.

Отже, сама дата 1 листопада не означає зміни вартості газу. Однак сума у платіжці залежатиме від обсягу споживання та тарифу конкретного постачальника.

Чи зміниться тариф на електроенергію

У листопаді побутові споживачі й надалі платитимуть за електроенергію 4,32 гривні за кіловат на годину. Уряд зберіг чинний тариф на період опалювального сезону 2026 – 2027 років щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Як повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, рішення стосується також домогосподарств з електроопаленням. Для них умови оплати електроенергії також залишаються без змін.

В уряді пояснили, що рішення ухвалили з урахуванням соціально-економічної ситуації в країні. Надалі Кабмін планує працювати над удосконаленням тарифоутворення та адресною підтримкою громадян, які її потребують.

Кому потрібно оформити субсидію до кінця листопада

Окремо варто звернути увагу на житлові субсидії. За інформацією Пенсійного фонду України, звернутися за їх призначенням на опалювальний сезон можна до 30 листопада.

Розмір допомоги розраховують індивідуально для кожного домогосподарства. Під час визначення суми враховують кількість членів сім'ї, їхні доходи, перелік житлово-комунальних послуг та їхню вартість.

Для розрахунку субсидії на опалювальний сезон 2026 – 2027 років враховують доходи за перший і другий квартали 2026 року. Для пенсіонерів беруть до уваги нараховану пенсію за серпень 2026 року.

Подати документи потрібно, зокрема, таким категоріям громадян:

тим, хто оформлює субсидію вперше;

домогосподарствам, у яких змінився склад зареєстрованих осіб або сім'ї;

тим, у кого змінився перелік житлово-комунальних послуг;

громадянам, яким раніше відмовили в субсидії через борг за комунальні послуги, але які вже погасили заборгованість, уклали договір реструктуризації або оскаржили її в суді.

Для призначення субсидії необхідно подати заяву та декларацію. Зробити це можна особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду, поштою або онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ чи мобільний застосунок. Також документи приймають через уповноважених посадових осіб територіальних громад, ЦНАПи та портал "Дія".

Водночас тим, кому субсидію вже призначили й у кого не змінилися обставини, зазвичай не потрібно повторно звертатися: Пенсійний фонд проводить автоматичний перерахунок для опалювального сезону.

Чи підвищать пенсії з 1 листопада

Масової індексації або загального підвищення пенсій у листопаді 2026 року не передбачено. Основні показники пенсійних виплат залишаються без змін.

Мінімальна пенсія за віком для непрацюючих пенсіонерів із повним страховим стажем становить 2 595 гривень. Максимальна пенсія обмежена сумою 25 950 гривень.

Водночас окремі пенсіонери можуть отримувати щомісячні вікові доплати. Їх призначають за умови, що загальний розмір пенсії не перевищує 10 340,35 гривні:

від 70 до 75 років – 300 гривень;

від 75 до 80 років – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Ці виплати не є новим підвищенням із листопада: вони передбачені для відповідних вікових категорій і нараховуються за встановленими умовами.

Якою буде мінімальна зарплата в листопаді

З 1 листопада розмір мінімальної заробітної плати в Україні не зміниться. У 2026 році вона становить 8 647 гривень на місяць, а мінімальна погодинна оплата – 52 гривні.

Важливо! 8 647 гривень – це нарахована зарплата до сплати податків. Із неї утримують 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору.

Фактично працівник без податкових пільг отримає на руки приблизно 6 658,19 гривні. Це сума після утримання обов'язкових податків.

Чи зміняться стипендії студентів

З 1 листопада загального підвищення студентських стипендій не передбачено. Виплати продовжать нараховувати за чинними розмірами. Окремо встановлені президентські стипендії, за даними порталу Освіта.ua, Їхній розмір становить:

2 500 гривень на місяць – для учнів державних мистецьких ліцеїв;

7 600 гривень – для студентів закладів фахової передвищої освіти;

10 000 гривень – для студентів бакалаврату та магістратури.

Яким буде курс долара та євро в листопаді

На валютному ринку в листопаді можливі коливання під впливом інфляції, вартості енергоносіїв, зовнішньої торгівлі та попиту на іноземну валюту. Водночас різких стрибків курсу не прогнозують.

За оцінкою директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тараса Лєсового, протягом листопада долар може коштувати 44,8 – 45,5 гривні, а євро – 50 – 53 гривні.

Серед чинників, які впливатимуть на валютний ринок, банкір називає прискорення інфляції, високі ціни на пальне та значний дисбаланс зовнішньої торгівлі. Додатковий тиск створюють воєнні ризики, пошкодження енергетичної інфраструктури та потреба бізнесу в імпорті енергоносіїв.

Водночас важливим стабілізатором залишається Національний банк України. Завдяки режиму керованої гнучкості та валютним інтервенціям регулятор може згладжувати надмірні коливання попиту й пропозиції.

За словами Лєсового, попри ці ризики, валютний ринок у листопаді, найімовірніше, залишатиметься контрольованим. Однак наведені значення є прогнозом банкіра, а не гарантованим курсом купівлі чи продажу валюти.

Якою буде облікова ставка у листопаді

Національний банк України підвищив облікову ставку з 15,5% до 16,5%. Відповідне рішення ухвалили 29 жовтня 2026 року, тому з 1 листопада діятиме новий показник.

Облікова ставка є одним з основних інструментів монетарної політики НБУ. Вона впливає на вартість кредитів і дохідність депозитів, а також допомагає регулятору стримувати інфляцію та підтримувати стабільність гривні.

У Нацбанку пояснили, що підвищення ставки пов'язане з посиленням цінового тиску та погіршенням інфляційних очікувань. Таке рішення має підтримати привабливість гривневих заощаджень і стійкість валютного ринку.

За даними НБУ, у вересні 2026 року річна інфляція прискорилася до 10%, а базова – до 8,8%. Регулятор очікує, що за підсумками року інфляція сягне 12,5%. Водночас у 2027 році вона може сповільнитися до 7,3%, а у 2028 році – повернутися до цільового рівня 5%.