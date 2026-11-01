Что изменится с 1 ноября: тарифы, пенсии, зарплаты и субсидии

Какими будут тарифы на газ в ноябре

В ноябре цена на газ для бытовых потребителей, пользующихся услугами ООО "Нафтогаз Украины", останется на уровне 7,96 гривны за кубометр. Этот тариф будет действовать как минимум до 31 марта 2027 года.

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В то же время стоимость газа зависит от поставщика. Согласно обнародованным тарифам, цены для населения в других компаниях составляют:

ООО "Ритейл Сервис" (СветГаз) – 9,99 гривны за кубометр;

ООО "Днепровские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 гривны;

ООО "Киевские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 гривны;

ООО "Львовэнергосбыт" – 8,20 гривны;

ООО "Прикарпатэнерготрейд" – 7,98 гривны;

ООО "Галнафтогаз" – 7,99 гривны;

ООО "Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 гривны.

Таким образом, сама по себе дата 1 ноября не означает изменения стоимости газа. Однако сумма в платежке будет зависеть от объема потребления и тарифа конкретного поставщика.

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Изменится ли тариф на электроэнергию

В ноябре бытовые потребители по-прежнему будут платить за электроэнергию 4,32 гривны за киловатт-час. Правительство сохранило действующий тариф на период отопительного сезона 2026–2027 годов как минимум до 30 апреля 2027 года.

Как сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, решение касается также домохозяйств с электроотоплением. Для них условия оплаты электроэнергии также остаются без изменений.

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В правительстве пояснили, что решение было принято с учетом социально-экономической ситуации в стране. В дальнейшем Кабмин планирует работать над совершенствованием тарифного регулирования и адресной поддержкой граждан, которые в ней нуждаются.

Кому необходимо оформить субсидию до конца ноября

Отдельно стоит обратить внимание на жилищные субсидии. По информации Пенсионного фонда Украины, обратиться за их назначением на отопительный сезон можно до 30 ноября.

Размер помощи рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства. При определении суммы учитываются количество членов семьи, их доходы, перечень жилищно-коммунальных услуг и их стоимость.

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Для расчета субсидии на отопительный сезон 2026–2027 годов учитываются доходы за первый и второй кварталы 2026 года. Для пенсионеров принимается во внимание начисленная пенсия за август 2026 года.

Подать документы необходимо, в частности, таким категориям граждан:

тем, кто оформляет субсидию впервые;

домохозяйствам, в которых изменился состав зарегистрированных лиц или семьи;

тем, у кого изменился перечень жилищно-коммунальных услуг;

гражданам, которым ранее отказали в субсидии из-за задолженности за коммунальные услуги, но которые уже погасили задолженность, заключили договор о реструктуризации или обжаловали отказ в суде.

Для назначения субсидии необходимо подать заявление и декларацию. Сделать это можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда, по почте или онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение. Также документы принимаются через уполномоченных должностных лиц территориальных общин, ЦПАУ и портал "Дия".

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В то же время тем, кому субсидию уже назначили и у кого обстоятельства не изменились, обычно не нужно повторно обращаться: Пенсионный фонд проводит автоматический перерасчет на отопительный сезон.

Повысят ли пенсии с 1 ноября

Массовая индексация или общий и повышение пенсий в ноябре 2026 года не предусмотрены. Основные показатели пенсионных выплат остаются без изменений.

Минимальная пенсия по возрасту для неработающих пенсионеров с полным страховым стажем составляет 2 595 гривен. Максимальная пенсия ограничена суммой 25 950 гривен.

В то же время отдельные пенсионеры могут получать ежемесячные возрастные доплаты. Их назначают при условии, что общий размер пенсии не превышает 10 340,35 гривен:

от 70 до 75 лет – 300 гривен;

от 75 до 80 лет – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

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Эти выплаты не являются новым повышением с ноября: они предусмотрены для соответствующих возрастных категорий и начисляются в соответствии с установленными условиями.

Какой будет минимальная зарплата в ноябре

С 1 ноября размер минимальной заработной платы в Украине не изменится. В 2026 году она составляет 8 647 гривен в месяц, а минимальная почасовая оплата – 52 гривны.

Важно! 8 647 гривен – это начисленная зарплата до уплаты налогов. Из нее удерживается 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

Фактически работник без налоговых льгот получит на руки примерно 6 658,19 гривны. Это сумма после удержания обязательных налогов.

Изменятся ли стипендии студентов

С 1 ноября общего повышения студенческих стипендий не предусмотрено. Выплаты будут продолжать начисляться в действующих размерах. Отдельно установлены президентские стипендии, по данным портала Освита.ua. Их размер составляет:

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2 500 гривен в месяц – для учащихся государственных художественных лицеев;

7 600 гривен – для студентов учреждений профессионального предвузовского образования;

10 000 гривен – для студентов бакалавриата и магистратуры.

Каким будет курс доллара и евро в ноябре

На валютном рынке в ноябре возможны колебания под влиянием инфляции, стоимости энергоносителей, внешней торговли и спроса на иностранную валюту. В то же время резких скачков курса не прогнозируют.

По оценке директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тараса Лесового, в течение ноября доллар может стоить 44,8–45,5 гривны, а евро – 50–53 гривны.

Среди факторов, которые будут влиять на валютный рынок, банкир называет ускорение инфляции, высокие цены на топливо и значительный дисбаланс внешней торговли. Дополнительное давление создают военные риски, повреждения энергетической инфраструктуры и потребность бизнеса в импорте энергоносителей.

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В то же время важным стабилизатором остается Национальный банк Украины. Благодаря режиму управляемой гибкости и валютным интервенциям регулятор может сглаживать чрезмерные колебания спроса и предложения.

По словам Лесового, несмотря на эти риски, валютный рынок в ноябре, скорее всего, останется под контролем. Однако приведенные значения являются прогнозом банкира, а не гарантированным курсом покупки или продажи валюты.

Какой будет учетная ставка в ноябре

Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 15,5% до 16,5%. Соответствующее решение было принято 29 октября 2026 года, поэтому с 1 ноября будет действовать новый показатель.

Учетная ставка является одним из основных инструментов денежно-кредитной политики НБУ. Она влияет на стоимость кредитов и доходность депозитов, а также помогает регулятору сдерживать инфляцию и поддерживать стабильность гривны.

В Нацбанке пояснили, что повышение ставки связано с усилением ценового давления и ухудшением инфляционных ожиданий. Такое решение должно поддержать привлекательность гривневых сбережений и устойчивость валютного рынка.

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По данным НБУ, в сентябре 2026 года годовая инфляция ускорилась до 10%, а базовая – до 8,8%. Регулятор ожидает, что по итогам года инфляция достигнет 12,5%. В то же время в 2027 году она может замедлиться до 7,3%, а в 2028 году – вернуться к целевому уровню 5%.