Дональд Трамп 10 жовтня анонсував введення нових мит проти Китаю. Причиною цього стали дії Пекіну у сфері торгівлі.

Також президент США назвав дату, коли ці тарифи почнуть діяти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис президента США у соцмережі Truth Social.

Що відомо про нові тарифи США стосовно Китаю?

Дональд Трамп написав, що йому стало відомо, що Китай зайняв надзвичайно агресивну позицію в питаннях торгівлі, надіславши всьому світу "надзвичайно ворожий лист".

За словами президента США, у цьому листі Пекін заявив, що з 1 листопада 2025 року він запровадить масштабний експортний контроль практично на всі товари, які виробляє, а також на деякі товари, які "навіть не виробляються ним".

Це стосується всіх країн без винятку і, очевидно, є планом, розробленим Китаєм ще кілька років тому. Це абсолютно нечуване в міжнародній торгівлі і є моральною ганьбою у відносинах з іншими країнами,

– заявив Трамп.



Дональд Трамп анонсував нові мита проти Китаю / Скриншот з акаунту президента США у Truth Social

Глава Білого дому зауважив, що, виходячи з того, що Китай "зайняв цю безпрецедентну позицію", він "з 1 листопада 2025 року або раніше, залежно від подальших дій або змін з боку Китаю" введе новий митний тариф на Китай у розмірі 100%, який буде додатковим до всіх тих, що сплачує Піднебесна зараз.

Також 1 листопада США введуть експортний контроль на будь-яке критично важливе програмне забезпечення.

"Неможливо повірити, що Китай міг вжити таких заходів, але він це зробив, а решта – це вже історія. Дякую за увагу до цього питання!" – резюмував Трамп.

Якою була реакція акцій компаній та криптовалют на заяву Трампа?

Після того як Дональд Трамп опублікував заяву щодо введення нових митних тарифів проти Китаю акції американських компаній на ринку миттєво впали. Так, акції Tesla упали на понад 5%, Amazon – майже 4,5%, а Google, Apple, Meta – на плюс-мінус 3%.



Після заяви Трампа щодо мит проти Китаю акції американських компаній впали / Фото Clash Report

Також падіння показав і ринок криптовалют. Зокрема, біткоїн упав майже на 10%.



Як крипторинок відреагував на заяви Трампа стосовно Китаю / Фото Clash Report

Чи планує Трамп бачитися з Сі Цзіньпіном?