Дональд Трамп 10 октября анонсировал введение новых пошлин против Китая. Причиной этого стали действия Пекина в сфере торговли.

Также президент США назвал дату, когда эти тарифы начнут действовать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента США в соцсети Truth Social.

Что известно о новых тарифах США в отношении Китая?

Дональд Трамп написал, что ему стало известно, что Китай занял чрезвычайно агрессивную позицию в вопросах торговли, отправив всему миру "чрезвычайно враждебное письмо".

По словам президента США, в этом письме Пекин заявил, что с 1 ноября 2025 года он введет масштабный экспортный контроль практически на все товары, которые производит, а также на некоторые товары, которые "даже не производятся им".

Это касается всех стран без исключения и, очевидно, является планом, разработанным Китаем еще несколько лет назад. Это абсолютно неслыханное в международной торговле и является моральным позором в отношениях с другими странами,

– заявил Трамп.



Дональд Трамп анонсировал новые пошлины против Китая / Скриншот с аккаунта президента США в Truth Social

Глава Белого дома отметил, что, исходя из того, что Китай "занял эту беспрецедентную позицию", он "с 1 ноября 2025 года или раньше, в зависимости от дальнейших действий или изменений со стороны Китая" введет новый таможенный тариф на Китай в размере 100%, который будет дополнительным ко всем тем, что платит Поднебесная сейчас.

Также 1 ноября США введут экспортный контроль на любое критически важное программное обеспечение.

"Невозможно поверить, что Китай мог принять такие меры, но он это сделал, а остальное – это уже история. Спасибо за внимание к этому вопросу!" – резюмировал Трамп.

Какой была реакция акций компаний и криптовалют на заявление Трампа?

После того как Дональд Трамп опубликовал заявление о введении новых таможенных тарифов против Китая акции американских компаний на рынке мгновенно упали. Так, акции Tesla упали более чем на 5%, Amazon – почти 4,5%, а Google, Apple, Meta – на плюс-минус 3%.



После заявления Трампа относительно пошлин против Китая акции американских компаний упали / Фото Clash Report

Также падение показал и рынок криптовалют. В частности, биткоин упал почти на 10%.



Как крипторынок отреагировал на заявления Трампа относительно Китая / Фото Clash Report

