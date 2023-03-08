Двох тарифів на електроенергію може не бути: чому в Україні можуть відмовитися від них

Внаслідок тривалих ракетних атак по інфраструктурі українська енергосистема зазнала чимало пошкоджень. Кошти на відновлення знадобляться чималі. Саме тому в уряді вже говорять про підвищення цін на світло, які зараз значно нижчі, ніж ринкові.

Які зараз діють тарифи для населення

Нагадуємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що до кінця опалювального сезону підвищення тарифів не відбудеться. Однак потрібно розуміти, що покрити відновлення зруйнованої інфраструктури коштом енергокомпанії, які продають електроенергію за регульовано зниженими цінами, неможливо.

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Загалом в Україні зараз дійсні два тарифи на світло:

Споживання менше як 250 кіловат-годин – тариф становить 1,44 гривні.

В місяць понад 250 кіловат-годин – тарифи 1,68 гривні.

Чому тарифи повинні бути вищими

Як розповідає 24 Каналу Олег Попенко, експерт з ЖКП, тарифи повинні бути значно вищими для тих, хто споживає багато електроенергії.

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Насамперед тарифи повинні бути встановлені для тих, хто споживає понад 500 кіловатів на годину та 1 000 кіловатів на годину.

Ті, хто набудували величезних будинків, вони й повинні сплачувати по 3, по 4, по 5 гривень за кіловат на годину. Це абсолютно правильна практика, яку я підтримую. Але при цьому ми не повинні забувати, що повинні бути встановлені окремі умови для тих, хто проживає в будинках з електричним опаленням. У нас цілі міста перейшли на електричне опалення, й тут люди не повинні постраждати,

– пояснює Попенко.

Зараз ще тривають обговорення щодо підвищення тарифів. В планах НКРЕКП переглянути їх з 1 квітня цього року. Але поки офіційних заяв щодо цього не було.