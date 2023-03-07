Для чого підіймати ціни на світло
Нагадуємо, що про підняття тарифів спочатку заговорив голова НКРЕКП Констянтин Ущаповський, а згодом радник прем'єра-міністра Юрій Бойко.
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Попри це прем’єр-міністр Денис Шмигаль офіційно заявив, що до кінця опалювального сезону тарифи залишаться без змін.
Наразі в Україні діє два тарифи:
- до 250 кіловатів – 1,44 гривні (з ПДВ) за 1 кіловат-годину;
- понад 250 кіловатів — 1,68 гривні (з ПДВ).
Що буде з тарифами у квітні
Як розповів 24 Каналу Олег Попенко, експерт з житлово-комунальних послуг, пояснює, що спершу повинно бути відповідне рішення НКРЕКП про підняття тарифів. Отже, українців повинні завчасно попередити про підняття.
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Так було, наприклад, з переглядом тарифів на воду наприкінці 2022 року. Вони мали зрости у січні цьогоріч, однак нові тарифи НКРЕКП оприлюднила задовго до цього. Щоправда, згодом відомство скасувало своє ж рішення й залишило тарифи без змін.
Попенко зауважує, що стосується тарифів на електроенергію, то в планах НКРЕКП переглянути їх з 1 квітня цього року, однак наразі ніяких офіційних рішень ще немає.