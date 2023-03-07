Зачем поднимать цены на свет

Напоминаем, что о повышении тарифов сначала заговорил глава НКРЭКУ Константин Ущаповский, а впоследствии советник премьер-министра Юрий Бойко.

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Несмотря на это, премьер-министр Денис Шмигаль официально заявил, что до конца отопительного сезона тарифы останутся без изменений.

Но их повышение все же нужно, ведь разрушенную инфраструктуру нужно восстанавливать, а средств от украинских энергокомпаний недостаточно, потому что те продают электроэнергию по регулируемо сниженным ценам.

В настоящее время в Украине действуют два тарифа:

до 250 киловатт – 1,44 гривны (с НДС) за 1 киловатт-час;

более 250 киловатт – 1,68 гривны (с НДС).

Что будет с тарифами в апреле

Как рассказал 24 Канала Олег Попенко, эксперт по жилищно-коммунальным услугам, объясняет, что сначала должно быть соответствующее решение НКРЭКУ о повышении тарифов. Следовательно, украинцев должны предупредить о поднятии.

Интересно Тариф на электроэнергию может возрасти: кого будут касаться изменения

Олег Попенко Эксперт по жилищно-коммунальным услугам Так, например, с пересмотром тарифов на воду в конце 2022 года. Они должны вырасти в январе этого года, однако новые тарифы НКРЭКУ обнародовала задолго до этого. Правда, со временем ведомство отменило свое же решение и оставило тарифы без изменений.

Попенко отмечает, что касается тарифов на электроэнергию, то в планах НКРЭКУ пересмотреть их с 1 апреля этого года, однако пока никаких официальных решений еще нет.