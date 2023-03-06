Тарифы пересмотрят, но незащищенное население не пострадает

Напомним, что в результате российских массовых ракетных атак по энергетической инфраструктуре Украины поврежденную энергосистему нужно восстанавливать. Но средств энергокомпаний для этого недостаточно, они уже продают электроэнергию по сниженным ценам.

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Во время пресс-конференции премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что после пересмотра тарифов на электроэнергию социально незащищенные слои населения не пострадают. Ведь все энергетическое сообщество работает для того, чтобы не допустить энергетический кризис и в то же время не вызывать сильную финансовую нагрузку на население.

До конца отопительного сезона – мы если дали обещание, то выполним его – никакие тарифы меняться не будут,

– подчеркнул премьер-министр.

Какие сейчас тарифы на свет и газ в Украине

Нынешний тариф на газ от "Нефтегаз Украина" составляет 7,96 гривны за кубометр. А на свет 1,44 гривны за киловатт-час – если потребленный объем до 250 киловатт, а 1,68 гривни – если более 250 киловатт.

К примеру, если тариф на свет повысят до 3 гривен за киловатт-час, то населению придется платить в случае потребления 200 киловатт-час в месяц – по действующему тарифу сейчас 288 гривен, а по рыночному – 600 гривен.

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