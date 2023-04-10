За світло прийдеться платити дорого: тариф на електроенергію можуть підняти вже з 1 травня

Про підвищення тарифів на електроенергію говорять вже давно. Відтак з 1 травня він може зрости аж до 5,5 гривні за кіловат-годину. Все через те, що витрати на виробництво та передачу зросли.

Нагадуємо, що чинні тарифи на електроенергію зараз становлять 1,44 гривні при споживанні до 250 кіловатів щомісяця та 1,68 гривні при споживанні від 250 кіловатів щомісяця. Однак наступного місяця ціна може піднятися вчетверо.

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Тарифи зараз на низькому рівні

остаточного рішення щодо суми підвищення ще не ухвалено. Але коли відбуватиметься зростання, воно буде

Через економічну ситуацію в країні внаслідок вторгнення Росії чинні тарифи на світло не можуть покрити виробництво одного кіловата та його розподіл. Українські енергетичні компанії більше не можуть тримати тарифи на такому низькому рівні.

Зараз доходів Енергоатому та Укргідроенерго не достатньо, щоб покрити різницю між тарифами для населення та реальною ціною на електроенергію. Все через те, що витрати на виробництво зросли.

Зверніть увагу, реальна вартість кіловата становить

Компанії мають борги

Загальний борг станом на 2022 рік становив рекордні 33 мільярди гривень. Серед них 22 мільярди гривень – це збитки Укргідроенерго, 6 мільярдів гривень – ДТЕК. Решта – Енергоатом та Центренерго.

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І хоч МВФ не вимагають від українських урядовців підвищувати тарифи, втім їх цікавить, як Україна має компенсувати такі великі збитки.

До слова, зараз є близько 10 варіантів як та на скільки можуть підняти тарифи на світло. Про це розповів 24 Каналу радник прем'єра Юрій Бойко.

Перших 250 кіловат-годин нічим з точки зору вартості не відрізняються від наступних, а визначати статки споживачів за обсягом споживання некоректно. Яким буде рішення, подивимось. Традиційний важкий вибір між економічною очевидністю і політичною доцільністю,

– додав Бойко.

Також одним зі сценаріїв може стати підняття не до 5,5 гривні, а спочатку до 2,5 гривні за кіловат. Його називають "легким варіантом".