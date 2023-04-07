Міністр енергетики України Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, який дозволяє розпочати процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності.
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Українська енергосистема вже працює без обмежень
Галущенко повідомив, що українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів і навіть має запас потужності. Це дозволяє знову експортувати електроенергію, що залучить в країну додаткові кошти, які знадобляться для ремонту пошкодженої інфраструктури.
Цього результату ми досягли завдяки титанічній роботі енергетиків, наших міжнародних партнерів, які допомагали у відновленні системи. Найскладнішу зиму пройдено. Наступний крок – відкриття експорту електроенергії, що дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідної відбудови знищеної та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури,
– сказав Галущенко.
Експорт електроенергії знову припинять за потреби
Європейська мережа операторів системи передачі ENTSO-E дозволяє потужність для експорту 400 МВт. Однак фактичні обсяги експорту можуть коливатися залежно від часу доби та кон'юнктури ринку. При цьому глава Міненерго наголосив. що забезпечення потреб в електроенергії для українських споживачів – пріоритет. Тож експорт знову припиниться, якщо стан енергосистеми в країні зміниться в гіршу сторону через атаки Росії.
Забезпечення електроенергією наших споживачів – це безумовний пріоритет. Тому експорт електроенергії буде працювати за умови забезпечення українських споживачів електроенергією та може бути припинений у разі зміни ситуації,
– підкреслив Герман Галущенко.
Міністр додав, що збільшення генерації та відкриття експорту – це відповідь українських енергетиків на російські обстріли й намагання знищити енергосистему. Зиму пройшли, хоч окупанти нам пророкували суцільну темряву та холод.