Міністр енергетики України Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, який дозволяє розпочати процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності.

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Українська енергосистема вже працює без обмежень

Галущенко повідомив, що українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів і навіть має запас потужності. Це дозволяє знову експортувати електроенергію, що залучить в країну додаткові кошти, які знадобляться для ремонту пошкодженої інфраструктури.

Цього результату ми досягли завдяки титанічній роботі енергетиків, наших міжнародних партнерів, які допомагали у відновленні системи. Найскладнішу зиму пройдено. Наступний крок – відкриття експорту електроенергії, що дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідної відбудови знищеної та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури,

– сказав Галущенко.

Експорт електроенергії знову припинять за потреби

Європейська мережа операторів системи передачі ENTSO-E дозволяє потужність для експорту 400 МВт. Однак фактичні обсяги експорту можуть коливатися залежно від часу доби та кон'юнктури ринку. При цьому глава Міненерго наголосив. що забезпечення потреб в електроенергії для українських споживачів – пріоритет. Тож експорт знову припиниться, якщо стан енергосистеми в країні зміниться в гіршу сторону через атаки Росії.

Забезпечення електроенергією наших споживачів – це безумовний пріоритет. Тому експорт електроенергії буде працювати за умови забезпечення українських споживачів електроенергією та може бути припинений у разі зміни ситуації,

– підкреслив Герман Галущенко.

Зверніть увагу. Україна експортувала електроенергію до Молдови та країн ЄС, реалізувавши 2,6 мільярдів кіловат/годин. Проте від 11 жовтня 2022 року, коли Росія почала атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури, експорт припинили для того, щоб покрити потреби України. З отриманих експортерами прибутків 2,8 мільярда гривень було сплачено на підтримку пільгової ціни для населення.

Міністр додав, що збільшення генерації та відкриття експорту – це відповідь українських енергетиків на російські обстріли й намагання знищити енергосистему. Зиму пройшли, хоч окупанти нам пророкували суцільну темряву та холод.