Министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал распорядительный документ, позволяющий начать процесс возобновления экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности.
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Украинская энергосистема уже работает без ограничений
Галущенко сообщил, что украинская энергосистема уже почти два месяца работает без ограничений потребителей и даже имеет запас мощности. Это позволяет снова экспортировать электроэнергию, что привлечет в страну дополнительные средства, необходимые для ремонта поврежденной инфраструктуры.
Этого результата мы добились благодаря титанической работе энергетиков, наших международных партнеров, которые помогали в восстановлении системы. Самая сложная зима пройдена. Следующий шаг – открытие экспорта электроэнергии, что позволит привлечь дополнительный финансовый ресурс для необходимого восстановления уничтоженной и ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры,
– сказал Галущенко.
Экспорт электроэнергии прекратят при необходимости
Европейская сеть операторов системы передачи ENTSO-E разрешает мощность для экспорта 400 МВт. Однако фактические объемы экспорта могут колебаться в зависимости от времени и конъюнктуры рынка. При этом глава Минэнерго подчеркнул. что обеспечение потребностей в электроэнергии для украинских потребителей – приоритет. Так что экспорт снова прекратится, если состояние энергосистемы в стране изменится в худшую сторону из-за атак России.
Обеспечение электроэнергией наших потребителей – безусловный приоритет. Поэтому экспорт электроэнергии будет работать при условии обеспечения украинских потребителей электроэнергией и может быть приостановлен в случае изменения ситуации,
– подчеркнул Герман Галущенко.
Министр добавил, что увеличение генерации и открытие экспорта – это ответ украинских энергетиков на российские обстрелы и попытки уничтожить энергосистему. Зиму прошли, хотя оккупанты нам предсказывали сплошную тьму и холод.