Шмигаль пояснив, що буде з тарифами на світло та тепло до кінця опалювального сезону

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зробив заяву щодо тарифів на світло та тепло. Зокрема він нагадав й про допомогу від уряду.

Що буде з цінами на світло та тепло

Таким чином ціни на тепло та світло залишаться незмінними, пише 24 канал з посиланням на заяву прем'єра.

На цей опалювальний сезон тарифи на тепло і світло, як ми й обіцяли, залишаються без жодних змін,

– заявив Шмигаль.

Він також додав, що в Україні на 2025 рік передбачається програма субсидій та пільг розміром у 42,3 мільярда гривень.

Важливо! Це має забезпечити підтримку всіх українців, які того потребують.

Допомога українцям під час опалювального сезону

Зокрема уряд також продовжує програми пільгового фінансування.

Наприклад, ОСББ можуть скористатися програмою ГрінДІМ, а для малого та середнього бізнесу є пільгові кредити за програмою "5-7-9" та за програмою Фонду декарбонізації.

Зауважте! Відповідно до політики "Зроблено в Україні", можна отримати компенсацію 15% за придбану техніку чи обладнання в українського виробника.