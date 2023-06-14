Чи була потреба в підвищенні тарифів на електроенергію

Причини для підвищення граничних цін на електроенергію для бізнесу є, однак загалом це стало реакцією ринку на появу можливості дорожче продати ресурс, вважають експерти. А от зростання розцінок для населення є вимушеним заходом.

Старі тарифи могли привести до катастрофи

За словами заступника глави Офісу президента Ростислава Шурми, підвищення тарифів на електроенергію для населення під час гарячої фази війни не стало винаходом української влади. Раніше таким шляхом пішов Ізраїль – і досяг стабільного енергозабезпечення своїх громадян.

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Протилежний приклад, зазначив Шурма, продемонстрували Ірак, Ліван, Сирія. Влади цих країн під час воєн, "коли їхні енергосистеми зазнавали руйнувань", ухвалювали політичні рішення тримати ціну на електроенергію на збитковому рівні, що обернулось катастрофою.

Ростислав Шурма Заступник голови Офісу президента Закінчувалося тим, що протягом пів року світло було в кращому разі 2 – 4 години щодня. Якщо ми не хочемо дійти до такої ситуації, держава має приймати рішення, хоча вони, можливо, і не дуже приємні. Тобто в цьому ми точно хочемо піти шляхом Ізраїлю, а не Сирії чи Іраку.

При цьому він зауважив: підвищення тарифу до рівня 2,64 гривні за кіловат за годину недостатнє. Адже ціна струму все одно лишається глибоко субсидованою – більш ніж удвічі.

Втім, запевнив Шурма, навіть це підвищення дає підстави сподіватись, що країна зможе "більш-менш нормально пройти наступну зиму".

Чому підвищили тариф для бізнесу

Зі свого боку, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в розмові з 24 Каналом зазначив: рішення ж про підвищення граничних цін на електроенергію для бізнесу:

має більш психологічний характер, ніж економічний;

є "радше реакцією виробників електроенергії на те, що зріс тариф для населення".

Тобто, зазначає він, таким чином ринок зреагував на появу можливості дорожче продати свій ресурс.

Якою буде нова гранична ціна та тариф на електроенергію До 30 червня граничні ціни на ринку електроенергії складатимуть: 2 000 гривень за мегават-годину з 00:00 – 7:00 та 23:00 – 00:00 (години мінімального навантаження);

4 000 гривень за мегават-годину з 7:00 по 23:00 (години максимального навантаження).

Нові ж максимальні тарифи в НКРЕКП хочуть встановити на рівні: 2 706,63 гривні за мегават-годину – мінімальне навантаження;

5 413,26 гривні за мегават-годину – максимальне навантаження. До 30 червня граничні ціни на ринку електроенергії складатимуть:Нові ж максимальні тарифи в НКРЕКП хочуть встановити на рівні:

А от старший аналітик аналітичного центру DiXi Group Богдан Серебренніков вважає підвищення виправданим. Адже, розповів він 24 Каналу, генеруючі компанії – передусім теплоелектростанції (ТЕС) і теплоелектроцентралі (ТЕЦ) – через "аномально високі ціни на вугілля та природний газ" в осінньо-зимовий період 2022 – 2023 років могли працювати у збиток.

Експерт пояснює: поточні цінові обмеження не дозволяють компаніям повністю покривати навіть витрати на купівлю палива. Не кажучи вже про "зарплату персоналу станцій, обслуговування та ремонти обладнання тощо, які мають покриватися ринковою ціною".

За словами Серебреннікова, витрати лише на купівлю палива для генеруючих компаній в середньому становлять близько 70 – 80% у собівартості виробництва електроенергії. Що змушує їх працювати у збиток.

Ще одна причина – про яку говорять й в "Укренерго", – збільшення експортних можливостей України. За словами Корольчука, підвищені граничні ціни дозволять:

"знайти дешевший обсяг електроенергії за кордоном";

легше доставляти цю електроенергію в Україну.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький вважає, що в ідеалі Україні потрібно встановити граничні ціни на рівні європейських держав.