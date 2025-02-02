Скільки українці платитимуть за світло, воду та газ у лютому 2025 року

Чимало українців хвилює питання підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні. Йдеться зокрема про електроенергію, водопостачання та газ.

Який буде тариф на світло у лютому 2025 року

Однак у лютому підвищувати ціну на електроенергію уряд країни не планує, пише 24 канал з посиланням на слова прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Він зазначив, що тарифи на світло протягом цього опалювального сезону залишаються стабільними. Станом на зараз ціна коливається від 2,64 до 4,32 гривні за кіловат-годину. І ця ціна буде чинною до 30 квітня 2025 року.

Водночас для тих, хто користується двозонними лічильниками, з 23:00 до 07:00 діє нічний тариф – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Українці, які встановили електроопалювальні системи, сплачуватимуть 2,64 гривні за кіловат-годину. Але тільки якщо їхнє місячне споживання не перевищує 2000 кіловат-годину.

Важливо! Кіловати, використані понад цей ліміт, доведеться оплатити по повній ціні.

Ціни на водопостачання у лютому

У лютому 2025 року ціни на водопостачання не зміняться. Питання щодо підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення досі перебуває у стадії обговорення.

Однак у цьому питанні є важливий нюанс. У деяких громадах рішення щодо зростання тарифів на воду можуть ухвалювати місцеві органи влади.

Зверніть увагу! Тоді тарифи можуть зрости без погодження з НКРЕКП.

Скільки коштуватиме куб газу в лютому

Денис Шмигаль заявив, що до квітня 2025 року ціни на газ залишатимуться чинними. Тому у лютому українці платитимуть за газ 7 гривень 96 копійок за кубічний метр, якщо вони користуються послугами Нафтогазу.

Ціни на газ у решти постачальників будуть коливатися в межах від 7,79 гривні за кубометр до 9,99 гривні.

Зауважте! Тарифи на опалення для населення також залишатимуться без змін.