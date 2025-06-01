Трамп подвоїв тарифи на імпорт сталі та алюмінію

Дональд Трамп підписав прокламацію про підвищення тарифу на сталь та алюміній до 50%. У Білому домі назвали це "захистом критично важливих галузей Америки, які постраждали від недобросовісної торговельної практики".

Що відомо про нові мита Трампа

Підвищення тарифів на імпорт сталі та алюмінію з 25% до 50% діятиме з 4 червня, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Білого дому.

Тарифи на імпорт сталі та алюмінію з Великої Британії залишаться на рівні 25%, з можливими змінами або квотами, починаючи з 9 липня 2025 року, залежно від статусу Угоди про економічне процвітання між США та Великою Британією.

Мита застосовуватимуться лише до сталевого та алюмінієвого вмісту імпортованої продукції, тоді як несталевий та неалюмінієвий вміст імпортованої продукції підлягатиме іншим застосовним тарифам.

Президент Трамп посилює боротьбу з неправдивими імпортними деклараціями, вимагаючи суворого звітування про вміст сталі та алюмінію, з жорсткими покараннями, такими як штрафи або втрата прав на імпорт для порушників, –

повідомили у Білому домі.

Як нові мита Трампа впливають на промисловість

У березні Трамп оголосив 25% мита на імпорт сталі та алюмінію, які розповсюджувалися на всі країни. Це викликало різку критику у Євросоюзі та в Канаді, яка є основним постачальником цих металів до Сполучених Штатів.

Однак Трамп вважає, що саме мита врятували сталеливарну галузь США. Він упевнений, що якби не це його рішення, то фабрики довелося б закривати по всій країні.

Втім, як зазначає CNN, мита Трампа хоча й могли дати імпульс сталеливарній промисловості США, що знаходиться у занепаді, проте мають і негативні наслідки:

Ростуть ціни на головну сировину для будівництва та виробництва – двох галузей, які Трамп обіцяв підтримати;

З моменту оголошення мит у березні ціни на сталь у США зросли, адже американські виробники більше не бояться іноземної конкуренції.

Усього, за даними Міністерства торгівлі, США імпортували заліза та сталі на 31,3 мільярда доларів у 2024 році. Найбільшим постачальником була Канада, яка експортувала до країни сталі на 7,6 мільярда доларів.