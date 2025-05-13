Від тарифів Трампа найбільше постраждали два прихильники Путіна
- Тарифи США на сталь, алюміній, та автомобілі найбільше вразили економіки Словаччини та Угорщини, зокрема вплинули на ВВП: Словаччини - 0,8%, Угорщини - 0,4%.
- ЄБРР знизив прогноз зростання економіки на 2025 рік для Словаччини до 1,4% і для Угорщини на 1,5%.
Країни Східної Європи є найбільш постраждали від ризиків, які пов'язані із торговими тарифами. Зокрема йдеться про Словаччину та Угорщину.
Тарифи Трампа вдарили по Угорщині та Словаччині
Саме на ці дві країни найбільш у Європі впливає підвищення мит, передає 24 Канал з посиланням на оновлений прогноз Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
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Річ у тім, що США запровадили мита у розмірі 25% на такі товари:
- сталь;
- алюміній;
- автомобілі.
Також були впроваджені тарифи у розмірі 10%. Вони зачепили всі товари з ЄС.
Найбільший вплив на випуск тарифної політики Трампа оцінюють для Словаччини (0,8% ВВП) та Угорщини (0,4%). Зокрема мита на автомобілі становлять 83% від загального впливу в Словацькій Республіці та 41% в Угорщині.
Важливо! ЄБРР знизив на 0,5% прогноз зростання економіки країн на 2025 рік: для Словаччини – до 1,4%, для Угорщини – на 1,5%.