Від тарифів Трампа найбільше постраждали два прихильники Путіна

Країни Східної Європи є найбільш постраждали від ризиків, які пов'язані із торговими тарифами. Зокрема йдеться про Словаччину та Угорщину.

Тарифи Трампа вдарили по Угорщині та Словаччині

Саме на ці дві країни найбільш у Європі впливає підвищення мит, передає 24 Канал з посиланням на оновлений прогноз Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

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Річ у тім, що США запровадили мита у розмірі 25% на такі товари:

сталь;

алюміній;

автомобілі.

Також були впроваджені тарифи у розмірі 10%. Вони зачепили всі товари з ЄС.

Найбільший вплив на випуск тарифної політики Трампа оцінюють для Словаччини (0,8% ВВП) та Угорщини (0,4%). Зокрема мита на автомобілі становлять 83% від загального впливу в Словацькій Республіці та 41% в Угорщині.

Важливо! ЄБРР знизив на 0,5% прогноз зростання економіки країн на 2025 рік: для Словаччини – до 1,4%, для Угорщини – на 1,5%.