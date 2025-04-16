Майже вдвічі більші тарифи для Китаю і не тільки: який указ підписав Трамп

15 квітня Трамп підписав указ, що ініціює початок розслідування ризиків національній безпеці. Йдеться про ті, які можуть бути пов’язані із залежністю США від імпортованих оброблених важливих корисних копалин, а також – продуктів їх виробництва.

Які наслідки має підписання цього указу Трампом

Вказане розслідування доручено провести міністру торгівлі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

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Якщо міністр торгівлі подає звіт, у якому встановлює, що імпорт важливих корисних копалин загрожує завдати шкоди національній безпеці, і президент вирішить запровадити мита, будь-яка кінцева тарифна ставка, запроваджена відповідно до розділу 232, замінить поточну взаємну тарифну ставку згідно з указом президента Трампа від 2 квітня,

– йдеться у повідомленні Білого дому.

Потрібно розуміти, що зараз США залежні від іноземних постачань у цій галузі. А це може впливати на американську економіку та оборонний сектор.

У повідомленні вказується, що кілька місяців тому Китай заборонив експорт до США ключових високотехнологічних матеріалів із потенційним військовим застосуванням. Йдеться, зокрема, про галій та германій.

Нагадаємо! На цьому тижні Китай призупинив експорт 6 важких рідкоземельних металів і магнітів. Потрібно розуміти, що вони є важливими для автовиробників, напівпровідникових компаній і галузі оборони.

У День визволення президент Трамп запровадив 10% мито для всіх країн і індивідуально встановив взаємні вищі мита для країн, з якими США мають найбільший торговий дефіцит, щоб вирівняти умови гри та захистити національну безпеку Америки,

– повідомляє Білий дім.

Відомо, що уже більш як 75 країн зв'язалися з США для обговорення угод. А от з Китаєм ситуація стає ще більш напруженою.

Зверніть увагу! США погрожують ввести мито 245% для Китаю, як відповідь на рішення Пекіну.