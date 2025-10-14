Митні органи США у вівторок, 14 жовтня, почали стягувати збори із торгівельних суден китайського виробництва та під китайським управлінням, які доставляють товари в американські порти. Цим кроком Вашингтон намагається стримати економічне домінування Китаю.

Як загострюється торгове протистояння?

У Вашингтоні заявили, що кошти, отримані від цих зборів, спрямують на підтримку американського суднобудування, хоча конкретного механізму фінансування поки немає, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Це рішення стало черговою точкою напруги у торгівельній війні між США та Китаєм,

– упевнені аналітики.

Пекін вже підготував заходи у відповідь на нові мита США:

Наприкінці минулого тижня китайська влада анонсувала значні мита для суден, які мають понад 25% американської власності чи контролю. Ці збори застосовуватимуть до кораблів, що заходять в усі китайські порти.

Разом з тим у Міністерство транспорту Китаю звільнило від нових зборів американські судна, що були збудовані в Китаї.

Експерти зазначають, що китайські тарифи можуть виявитися болючішими за американські.

Більшість компаній уже прибрали китайські судна зі своїх флотів, аби уникнути американських зборів. Але Китай – головний пункт призначення для експорту сировини, тому суднам з американським капіталом буде важче перебудувати маршрути,

– говорить Джеймс Лайтборн із компанії Cavalier Shipping.

Як реагують ринки?

Ці нові збори США та Китаю викликали потрясіння на фінансових ринках по всьому світу. Аналітики та трейдери намагаються оцінити наслідки для глобальних ланцюгів постачання.

Однак досі світова торгівля трималася під натиском тарифних воєн. За даними нового звіту DHL та Школи бізнесу Нью-Йоркського університету, потоки товарів та капіталу поки залишаються навдивовижу стійкими.

У першому півріччі 2025 року глобальна торгівля зростала найшвидше за останнє десятиліття. А китайський експорт збільшився, попри різке падіння постачань до США.

Варто знати! Разом з тим аналітики інвестиційного банку Goldman Sachs попереджають, що до кінця цього року американцям доведеться покривати 55% вартості нових тарифів, пише Bloomberg. А нові погрози Трампа можуть змінити ситуацію вже найближчим часом.

Торгівельна війна США та Китаю: що відомо?