Платіжки за газ, воду та світло: яких тарифів чекати взимку

Гаманець українця починає пустішати як тільки тарифи на комунальні послуги починають дорожчати. Втім, відомо, що зараз тарифи для населення "заморожені" через воєнний стан в країні. Цікаво, чи залишатимуться комунальні послуги без змін і надалі.

Чи ростимуть тарифи на електроенергію

Для індивідуальних та колективних побутових споживачів тариф на світло складає 2,64 гривні за кіловат-годину. Це єдиний тариф на світло, який встановили влітку цього року.

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Раніше населення платило 1,44 гривні за кіловат-годину (споживання щомісяця менше, ніж 250 кіловатів) та 1,68 гривні за кіловат-годину (понад 250 кіловатів).

За словами керівника НКРЕКП Костянтина Ущаповського, до завершення осінньо-зимового періоду підвищення тарифів не буде. Але з 1 січня 2024 року, ймовірно, будуть проведені потрібні розрахунки. Точних дат немає, але якщо збільшувати вартість, то десь на 15% – приблизно 3 гривні за кіловат-годину.

Крім того, зміняться ціни на розподіл електроенергії:

Компанія "ДТЕК Київські електромережі" встановить наступні тарифи для споживачів та операторів установок зберігання енергії: I клас напруги – 200,35 гривні за мегават-годину (без ПДВ); II клас напруги – 785,53 гривні за мегават-годину (без ПДВ).

Тож НКРЕКП з 1 січня 2024 року може збільшитися тариф на послуги із передачі від НЕК "Укренерго" – до 592,89 гривні за мегават-годину.

До слова, тариф на передачу електроенергії становить зараз 485,10 гривні за мегават-годину.

Водопостачання та водовідведення

Відомо, що уряд "заморозив" деякі тарифи до кінця теперішнього опалювального сезону. Про комунальні платежі без змін зауважує і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Тарифи на опалювальний сезон залишаються без змін. Субсидії продовжуємо автоматично. Всім, хто у вересні отримував субсидію, не потрібно звертатися з новою заявою на опалювальний сезон.

Хоча,, що НКРЕКП влітку планували підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення, але цього не відбулося.

Тарифи на газ

Для 98% громадян газопостачання забезпечує "Нафтогаз", як постачальник останньої надії. Вартість для побутових споживачів складає 7,96 гривні за кубометр газу з ПДВ. Водночас тариф на газ ділять на ціну самої сировини й вартість її доставки.

В Кабміні продовжили дію ПСО (покладання спеціальних обов'язків), а це означає, що до 15 квітня 2024 року ціна за тисячу кубометрів газу залишатиметься на рівні 7 420 гривень. Відповідно тарифи на газ не змінюватимуться у проміжку цього періоду.

Ціни в інших українських регуляторів становлять: