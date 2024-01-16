Уряд забезпечив незмінність тарифів на тепло, газ і енергетику, – Шмигаль

Денис Шмигаль, під час засідання Кабінету Міністрів 16 січня повідомив, що Уряд забезпечив незмінність тарифів для населення на тепло, газ і електрику. При цьому, особи, які потребують підтримки – можуть скористатися субсидіями.

Також Денис Шмигаль повідомив, що на цей рік у держбюджеті на житлово-комунальні субсидії закладені – 50 мільярдів гривень для 3 мільйонів українських родин. Відтак це на 25% більше, ніж минулого року.

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Водночас процедура отримання субсидій максимально спрощена: заявник повинен подати лише мінімальний обсяг інформації, а решту даних - збирає ПФУ.

Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Адже субсидії не лише допомагають конкретним родинам, але й підвищують рівень оплат за комунальні послуги. А це означає більшу стійкість української критичної інфраструктури та можливість забезпечувати світло й тепло в кожній домівці.

Що відомо про опалювальний сезон 2023-2024

За словами Прем’єр-міністра, опалювальний сезон 2023-2024 років Україна проходить за рахунок газу власного видобутку у плановому режимі.

Станом на сьогодні в газосховищах є близько 11,3 мільярда кубометрів газу.

Все це – завдяки завчасним масштабним ремонтам, накопиченню енергоресурсів, захисту об’єктів критичної інфраструктури. Як зауважив Прем’єр-міністр, в енергетиці було відновлено 2,2 Гігавата потужності теплогенерації та гідрогенерації після минулорічних масових російських атак.

Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Це заслуга наших енергетиків, наших газовиків, працівників теплокомуненерго, і, звичайно, наших героїчних сил ППО. Щиро дякую всім за відмінну роботу

Наразі виробленої в Україні електроенергії – вистачає для покриття внутрішніх потреб. Крім того, завдяки зростанню експортно-імпортних спроможностей, Україна може імпортувати більші обсяги електроенергії від західних сусідів та залучати в разі необхідності аварійну допомогу.