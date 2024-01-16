Уряд забезпечив незмінність тарифів на тепло, газ і енергетику, – Шмигаль
Джерело:Кабмін
Денис Шмигаль, під час засідання Кабінету Міністрів 16 січня повідомив, що Уряд забезпечив незмінність тарифів для населення на тепло, газ і електрику. При цьому, особи, які потребують підтримки – можуть скористатися субсидіями.
Також Денис Шмигаль повідомив, що на цей рік у держбюджеті на житлово-комунальні субсидії закладені – 50 мільярдів гривень для 3 мільйонів українських родин. Відтак це на 25% більше, ніж минулого року.
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Водночас процедура отримання субсидій максимально спрощена: заявник повинен подати лише мінімальний обсяг інформації, а решту даних - збирає ПФУ.
Адже субсидії не лише допомагають конкретним родинам, але й підвищують рівень оплат за комунальні послуги. А це означає більшу стійкість української критичної інфраструктури та можливість забезпечувати світло й тепло в кожній домівці.
Що відомо про опалювальний сезон 2023-2024
За словами Прем’єр-міністра, опалювальний сезон 2023-2024 років Україна проходить за рахунок газу власного видобутку у плановому режимі.
Все це – завдяки завчасним масштабним ремонтам, накопиченню енергоресурсів, захисту об’єктів критичної інфраструктури. Як зауважив Прем’єр-міністр, в енергетиці було відновлено 2,2 Гігавата потужності теплогенерації та гідрогенерації після минулорічних масових російських атак.
Це заслуга наших енергетиків, наших газовиків, працівників теплокомуненерго, і, звичайно, наших героїчних сил ППО. Щиро дякую всім за відмінну роботу
Наразі виробленої в Україні електроенергії – вистачає для покриття внутрішніх потреб. Крім того, завдяки зростанню експортно-імпортних спроможностей, Україна може імпортувати більші обсяги електроенергії від західних сусідів та залучати в разі необхідності аварійну допомогу.