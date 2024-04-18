Зміни у тарифах від "Нафтогазу": про що потрібно знати споживачам

Компанія "Нафтогаз" вирішила відмовлятись від паперових рахунків. На зміну таким платіжкам прийдуть електронні.

Як можна отримати платіжку онлайн

Платіжки за газ уже сформовані. Процес повідомлення споживачів та поширення паперових рахунків розпочато.

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Однак, абоненти можуть не чекати на паперові платіжки. Рахунки доступні онлайн, їх можна переглянути:

в особистому кабінеті споживача;

на сайті регулятора;

через електронну пошту;

у чат-боті.

Як дізнатися номер особового рахунку

Споживачі "Нафтогазу" можуть дізнатися особовий рахунок онлайн. Для цього потрібно ввести ЕІС-код. Уже за декілька секунд абонент отримає інформацію за запитом.

ЕІС-код знаходиться:

в особистому кабінеті регулятора (104.ua);

у договорі з регулятором газу.

Також ви можете зателефонувати на гарячу лінію вашої газорозподільної або газопостачальної компанії. Спеціаліст надасть усю необхідну інформацію.

Як виправити дані споживача

У деяких ситуаціях, споживачу потрібно відредагувати свої дані, які має регулятор. Абонент може зробити це самостійно. Для цього, у розділі "Клієнтам" оберіть пункт – "Актуалізація даних". Далі ви маєте:

створити заяву;

надати документи про зміни;

підписати заяву.

Також ви можете змінити дані через центр обслуговування клієнтів. При собі потрібно мати підтверджувальні документи, зокрема про зміну адреси.