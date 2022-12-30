Тарифи на водопостачання не зміняться: НКРЕКП скасувала рішення

Раніше очікувалося, що тарифи на водопостачання зростуть з 1 січня 2023. Однак НКРЕКП скасувала відповідну постанову на засіданні 30 грудня.

Підвищення тарифів на водопостачання поки що не буде

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії 30 грудня. За словами голови НКРЕКП Костянтина Ушаковського, при оформленні рішення виявилося, що члени комісії голосували за різні проєкти.

Під час оформлення рішення щодо вказаного питання з’ясувалося, що у зв’язку з великою кількістю зауважень та пропозицій до проєкту рішень, тривалого їх обговорення, початку повітряної тривоги, рішення, які було запропоновано для голосування, члени комісії зрозуміли по-різному та, відповідно, голосували за різні проєкти. Крім цього, запропоноване рішення суттєво відрізняється від проєкту, який був оприлюднений на сайті, тому при їх оформленні виникли непорозуміння щодо розмірів та структури цих тарифів,

– зазначив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

Після цього проєкти рішень про коригування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення Комісія відправила на доопрацювання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що НКРЕКП планувала встановити нові тарифи на водопостачання та водовідведення. Відповідні постанови з'явилися на сайті Комісії.