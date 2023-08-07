За воду можна платити менше: як правильно зняти та передати показники лічильника на воду

Правильно зафіксовані комунальні це ваша можливість платити за використану воду набагато менше. Ми створили докладну інструкцію як правильно знімати та передавати показники лічильника.

Як знімати покази лічильника води

Для початку вам необхідно визначити тип лічильника. Переважно, холодна вода позначена синім, гаряча – червоним кольором. Але інколи обидва лічильники однакові, в такому випадку ви можете почергово включати воду і дивитись, який з пристроїв починає роботу.

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Для того аби коректно зафіксувати показники лічильника запишіть цифри чорного кольору без урахування нулів та червоних позначок. Саме ці дані вам потрібно передати обслуговчій компанії.

Як передати покази лічильника

Покази лічильника потрібно передавати вчасно. Від 5 до останнього числа місяця. Зверніть увагу, що з 1 по 4 фіксація даних не відбувається, адже в цей період нараховуються комунальні.

Для початку, визначте хто саме є вашим регулятором. Цю інформацію ви можете дізнатися в інтернеті, відповідно до адреси проживання, або зверніть увагу на назву компанії, яка вказана на старіших платіжках.

Основні способи подачі показників:

На сайті регулятора, у вашому особистому кабінеті.

Телефоном.

У месенджерах, посилання на боти є на офіційному сайті компанії, що вас обслуговує.

У додатках банків, зокрема "Приватбанк" та "Монобанк" мають такий функціонал.

Тарифи на воду в Україні зараз

Кожен регулятор має свій тариф. Більшість компаній, що обслуговують українців, представлені тут.

Найбільший тариф на водопостачання у таких регуляторів:

Бердянськ­водоканал: водопостачання – 30,86 гривні кубометр, водовідведення – 26,19 гривні за кубометр;

Павлоградське ВУВКГ: водопостачання – 39,42 гривні кубометр, водовідведення – 14,24 гривні за кубометр;

Умань­водоканал: водопостачання – 34,16 гривні кубометр, водовідведення – 23,34 гривні за кубометр;

Обл­водоканал (Запорізька область): водопостачання – 25,04 гривні кубометр, водовідведення – 40,51 гривні за кубометр.

Поки підвищень тарифу не планується. Денис Шмигаль запевнив, що до кінця воєнного стану ціна на водопостачання та водовідведення залишатиметься стабільноюю.