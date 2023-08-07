Как снимать показания счетчика воды

Для начала необходимо определить тип счетчика. Преимущественно холодная вода обозначена синим, горячая – красным цветом. Но иногда оба счетчика одинаковы, в таком случае вы можете поочередно включать воду и смотреть, какое устройство начинает работу.

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Для того чтобы корректно зафиксировать показатели счетчика, запишите цифры черного цвета без учета нулей и красных меток. Именно эти данные нужно передать обслуживающей компании.

Как передать показания счетчика

Показания счетчика следует передавать вовремя. От 5 до последнего числа месяца. Обратите внимание, что с 1 по 4 фиксации данных не происходит, ведь в этот период насчитываются коммунальные.

Для начала, определите, кто именно является вашим регулятором. Эту информацию вы можете узнать в интернете, в соответствии с адресом проживания, или обратите внимание на название компании, указанное на более старых платежах.

Основные способы подачи показателей:

На сайте регулятора, в вашем личном кабинете.

По телефону.

В мессенджерах, ссылки на боты есть на официальном сайте обслуживающей вас компании.

В приложениях банков, в частности, "Приватбанк" и "Монобанк" имеют такой функционал.

Тарифы на воду в Украине сейчас

Каждый регулятор имеет свой тариф. Большинство компаний, обслуживающих украинцев, представлены здесь.

Наибольший тариф на водоснабжение у таких регуляторов:

Бердянскводоканал: водоснабжение – 30,86 гривны кубометр, водоотвод – 26,19 гривны за кубометр;

Павлоградское ВУВКХ: водоснабжение – 39,42 гривны кубометр, водоотвод – 14,24 гривны за кубометр;

Уманьводоканал: водоснабжение – 34,16 гривны кубометр, водоотвод – 23,34 гривны за кубометр;

Облводоканал (Запорожская область): водоснабжение – 25,04 гривны кубометр, водоотвод – 40,51 гривны за кубометр.

Пока повышения тарифа не планируется. Денис Шмигаль заверил, что до конца военного положения цена на водоснабжение и водоотвод будет оставаться стабильной.