Нові тарифи на комуналку шокують українців: що різко подорожчало з 1 липня
У багатьох містах України цього літа почали переглядати тарифи на водопостачання та водовідведення. У частині громад нові розцінки вже набули чинності, а в інших місцева влада лише готується ухвалити відповідні рішення.
Що з тарифами на воду з 1 липня
З 1 липня про зміну тарифів повідомили одразу кілька підприємств, серед яких "Полтававодоканал", "Тернопільводоканал" і "Луцькводоканал", пише 24 Канал.
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Як зазначив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, найближчим часом підвищення також очікується в Одесі, Запоріжжі, Кременчуці, Вінниці, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді та Бердичеві.
За його словами, у деяких громадах тарифи можуть зрости на 100 – 150%, а подекуди навіть удвічі.
Де вода вже найдорожча
У деяких населених пунктах вартість одного кубометра води вже перевищила 100 гривень, пише "Судово-юридична газета".
Зараз найвищі тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення зафіксовані у таких містах:
- Павлоград – 113 гривень за кубометр;
- Дрогобич – 87,30 гривень;
- Вознесенськ – 71,44 гривня;
- Запоріжжя – 69,37 гривень;
- Чернівці – 63,56 гривні.
Особливо суттєво платіжки зростуть для жителів Бородянки. Там із 1 липня тариф на водопостачання становить 56,76 гривень за кубометр, а водовідведення – 82,58 гривні. Загальна вартість послуг досягла 139,34 гривень за кубометр.
Так само, у низці міст остаточні рішення ще не ухвалені, однак водоканали вже подали економічні розрахунки нових тарифів:
- Вінниця – до 81,01 гривні за кубометр;
- Дніпро – 86,83 гривень;
- Одеса – понад 90 гривень;
- Ужгород – понад 96 гривень;
- Тернопіль – майже 99 гривень;
- Кривий Ріг – близько 78 гривень;
- Луцьк – 73,25 гривні;
- Умань – понад 130 гривень за кубометр.
Що треба робити, аби зекономити на воді влітку
Перша порада для заощадження води влітку стосуватиметься встановлення лічильників, як гарячої води, так і холодної. Також варто перевірити на справність усі крани та туалетний бачок, а ще потрібно правильно завантажувати пральну машину.
Окрім цього радять завантажувати пральну машину до максимального об'єму, бо при неповній завантаженості пральна машина використовує більше води й більше електричної енергії, а також використовувати економічну сантехніку, як-от унітаз з двома режимами для зливу.