В Україні хочуть підвищити тарифи на воду: попереджають про жахливі наслідки через зволікання

В Україні вслід за підвищення цін на електроенергію можуть зрости тарифи на воду. Водоканали просять зобов'язати регулятора встановити економічно обґрунтований тариф.

Заради стабільного забезпечення споживачів водою та дотримання технологічних процесів комунальні підприємства, які надають послуги із централізованого водопостачання та водовідведення, закликають регулятора підвищити на 33% тариф вже з 1 липня. Про це йшлося на пресконференції Асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства "Укрводоканалекологія", пише 24 Канал.

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Тарифи просять підвищити з 1 липня

Асоціація просить зобов'язати Національну комісію, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановити з 1 липня економічно обґрунтовані тарифи на послуги водоканалів.

Ми звертаємося до президента України та до РНБО й просимо зобов'язати регулятора розглянути питання встановлення економічно обґрунтованого тарифу для підприємств водопостачання і в такий спосіб забезпечити належне фінансування водоканалів для недопущення критичних наслідків,

– заявив президент "Укрводоканалекології" Дмитро Новицький.

Новицький зазначив, що НКРЕКП має можливість встановити новий тариф з 1 липня.

"Така можливість є, розрахунки є. Водночас ми вимагаємо від регулятора врахувати компенсацію зростання вартості електроенергії з початку поточного року. Так ми зможемо розрахуватися з постачальниками електроенергії", – пояснив Новицький.

За його інформацією, збитки водопровідної галузі у 2022 році становили 4,4 мільярда гривень. З початку цього року – вже 3,4 мільярда гривень.

Він зазначив, що у водоканалів немає інших джерел для капіталізації основних фондів, повернення кредитних коштів, зокрема від міжнародних фінансових організацій, крім доходу від оплати послуг споживачами.

За словами Новицького, державна цільова програма "Питна вода України", ухвалена на термін до 2026 року, передбачає виділення 17 мільярдів гривень із держбюджету, однак цього року фінансування на неї не виділялося.

Що буде, якщо тарифи не зростуть

Директор асоціації Олександр Шкінь наголосив, що недофінансування водопровідної галузі на цей рік становить близько 12 мільярда гривень.

Зростання тарифів на водопостачання майже вдвічі відстає від зростання вартості його складових. На сьогодні ми змушені звернутися до громадськості, щоб попередити про наслідки, до яких призведе бездіяльність регулятора для водоканалів і для споживачів,

– наголосив він.

Серед таких наслідків в "Укрводоканалекології" називають неможливість закупівлі реагентів, що позначиться на якості води, та можливе постачання води за графіком.

Крім того, накопичення боргів за електроенергію може призвести до відключення електропостачання для водоканалів і до зупинення їхньої роботи

Дмитро Новицький додав, що НКРЕКП з грудня 2022 року кілька разів відкладала питання встановлення рекомендованих тарифів на 2023 рік, розрахунки за якими було подано ще влітку минулого року.

Експерт зазначив, що на кінець 2022 року мовилося про зростання тарифів на послуги водоканалів орієнтовно на третину, що для сім'ї з трьох осіб становить у середньому 60 – 80 грн. Водночас вартість послуг водопостачання на сьогодні є однією з найнижчих у переліку комунальних послуг.