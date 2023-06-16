Це в ефірі 24 Каналу заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він пояснив, що впливає на тарифи.
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Повернення податків на паливо
Щодо підвищення цін на паливо, то у цьому випадку повертаються податки, які були до повномасштабної війни, зазначив Фурса. За його словами, їхнє скасування було помилковим рішенням.
"Податкові пільги є в принципі помилковим рішенням під час війни. Враховуючи те, що всі податки, які платять українці, йдуть на фінансування армії. Тому тут ми повертаємося до нормальності – ситуація, яка була до початку війни", – відзначив інвестиційний банкір.
Неринкова ціна електроенергії
З приводу електроенергії – довго функціонувала ситуація, коли бізнес платив набагато більші тарифи, ніж населення, пояснив Фурса. Тобто фізичні користувачі сплачували неринкову ціну – меншу, ніж вона є насправді. Через війну споживання електроенергії бізнесом скоротилося і вже не вистачає тих коштів, аби перекрити витрати на споживананя населення.
Тому, власне, й прийшли до того, щоб збільшити тариф на споживання з боку населення. Це нормальна історія. Це мало статися колись. Те, що сьогодні – це правильний крок. Не має система працювати, коли населення не платить реальну ціну,
– додав він.
Підвищення тарифів: основні зміни
- Про підвищення тарифів на електроенергію заговорили ще у квітні. В Кабміні пояснювали, що це роблять для того, аби отримати кошти на відновлення енергосистеми України після масових російських атак. На це може піти від 2 до 5 років. Зазначимо, що з 1 червня споживачам доведеться сплачувати 2,64 гривні за кіловат-годину.
- Пальне здорожчає з 1 липня – почнуть діяти довоєнні ставки ПДВ. Вони зростуть з поточних 7% до 20%. За прогнозами, відповідно бензин та дизель здорожчають до 10 гривень за літр.
- Водоканали просять підвищити тарифи на 33%. Прогнозувалося, що зростання цін на водопостачання може бути вже в червні. Це пов'язують з тим, що у невеликих містах вода постійно дорожчає, в той час, як у великих – усе без змін. Про точні суми поки не йдеться, оскільки для кожної області вони різні.