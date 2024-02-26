Показники лічильника води: як правильно подати

26 лютого 2024, 10:31
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Аби не переплачувати за платіжками води, варто вчасно передавати показники лічильника. Є декілька способів, як це можна зробити.

Як подавати дані з лічильника води

Показники лічильника води треба подавати до 28 числа кожного місяця. Передати їх можна у такі способи:

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  • В особистому кабінеті.
  • На сайті.
  • За допомогою Viber-бота.
  • За номером контакт-центру (044) 202-0202;
  • За допомогою Telegram-бота у додатку.
  • У Центрах комунального сервісу (ЦКС) за номером 247-40-40, а також у Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ).
  • Записати показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.
Нагадаємо! Протягом трьох місяців після завершення опалювального сезону має бути проведена повірка лічильників. Її може ініціювати як сам споживач, так і постачальник.

Тарифи на воду

Ціни на централізоване водопостачання та водовідведення не змінилися протягом минулого року.

 

Автор: Тетяна Стельмах