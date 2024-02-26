Показники лічильника води: як правильно подати
26 лютого 2024, 10:31Читать новость на русском
Аби не переплачувати за платіжками води, варто вчасно передавати показники лічильника. Є декілька способів, як це можна зробити.
Як подавати дані з лічильника води
Показники лічильника води треба подавати до 28 числа кожного місяця. Передати їх можна у такі способи:
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- В особистому кабінеті.
- На сайті.
- За допомогою Viber-бота.
- За номером контакт-центру (044) 202-0202;
- За допомогою Telegram-бота у додатку.
- У Центрах комунального сервісу (ЦКС) за номером 247-40-40, а також у Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ).
- Записати показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.
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