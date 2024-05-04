Тарифи на воду до початку літа: чи варто чекати на підвищення

Українська влада планує підвищити тарифи на воду, проте у травні цього точно не станеться. Попри це у 2024 році у деяких регіонах ціни вже встигли зрости.

Чи зростуть тарифи

У коментарі 24 Каналу, експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко розповів, що проєкт рішення про зміну тарифів на воду вже розроблено, однак не ухвалено. У травні підвищення тарифів не заплановане.

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Олег Попенко Експерт у сфері ЖКГ На сьогодні заплановане підняття тарифів на воду, але поки рішення ще не прийняли. Чомусь держава вважає, що підіймати тарифи водоканалів не є нагальним.

Де тарифи вже зросли

У "Львівводоканалі" абонплата за водопостачання зросла так:

для мешканців без комерційних вузлів обліку – на 38%, до 19,63 гривні;

у будинках з лічильниками – на 6% до 31,15 гривні;

водовідведення, для споживачів без лічильника – до 39,26 гривні, а для тих, у кого вони є – до 50,78 гривні.

Також місцева влада Нововолинська та "Бориспільводоканал" вирішили підвищити свої тарифи на воду.

У НКРЕКП планували, що постачальники холодної води мали пройти перший етап підвищення вартості тарифу ще з 1 квітня, а другий – з 1 липня.