Вырастут ли тарифы

В комментарии 24 Канала, эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко рассказал, что проект решения об изменении тарифов на воду уже разработан, однако не принят. В мае повышение тарифов не запланировано.

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Олег Попенко Эксперт в сфере ЖКХ На сегодня запланировано повышение тарифов на воду, но пока решение еще не приняли. Почему-то государство считает, что поднимать тарифы водоканалов не является насущным.

Где тарифы уже выросли

В "Львовводоканале" абонплата за водоснабжение выросла так:

для жителей без коммерческих узлов учета – на 38%, до 19,63 гривны;

в домах со счетчиками – на 6% до 31,15 гривны;

водоотведения, для потребителей без счетчика – до 39,26 гривны, а для тех, у кого они есть – до 50,78 гривны.

Также местные власти Нововолынска и "Бориспольводоканал" решили повысить свои тарифы на воду.

В НКРЕКП планировали, что поставщики холодной воды должны были пройти первый этап повышения стоимости тарифа еще с 1 апреля, а второй – с 1 июля.