Сумнівний подарунок під ялинку: для деяких українців на 40% піднімуть один тариф

З 1 січня 2024 року у Львівській області планують підняти тариф на популярну послугу. Проте це стосується лише тих осіб, які підпадають під певну категорію.

З січня зросте тариф

Попри мораторій на підвищення цін комунальних послуг, вже з 1 січня для деяких львів'ян зросте вартість абонентського обслуговування з централізованого водопостачання та водовідведення. Зокрема це стосується тих осіб, які отримують послуги за індивідуальними договорами.

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Зростання ціни на абонентське обслуговування централізоване водопостачання та водовідведення залежатиме від наявності комерційного вузла:

без вузла – тариф зросте на 37,7% до 19,36 гривні;

з вузлом – на 6,2% до 31,15 гривні.

Такий самий алгоритм діє і на вартість абонентського обслуговування водоспоживання:

без вузла – тариф зросте на 37,7% до 39,26 гривні;

з вузлом – на 16,5% до 50,78 гривні.

У водоканалі повідомили, що таке підвищення тарифів відбудеться через збільшення вартості послуг. Розрахунок нових тарифів здійснювався з урахуваням майбутнього прожиткового мінімуму для працездатних осіб та коригування індексу цін виробників.

Тарифи на воду в Україні

Вартість централізованого водопостачання та водовідведення відрізняється у кожній області, адже єдиного постачальника ресурсу в Україні немає.