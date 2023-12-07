С января вырастет тариф

Несмотря на мораторий на повышение цен на коммунальные услуги, уже с 1 января для некоторых львовян вырастет стоимость абонентского обслуживания по централизованному водоснабжению и водоотводу. В частности, это касается тех лиц, которые получают услуги по индивидуальным договорам.

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Рост цены на абонентское обслуживание централизованного водоснабжения и водоотвода будет зависеть от наличия коммерческого узла:

без узла – тариф вырастет на 37,7% до 19,36 гривны;

с узлом – на 6,2% до 31,15 гривны.

Такой же алгоритм действует и на стоимость абонентского обслуживания водопотребления:

без узла – тариф вырастет на 37,7% до 39,26 гривны;

с узлом – на 16,5% до 50,78 гривны.

В водоканале сообщили, что такое повышение тарифов произойдет из-за увеличения стоимости услуг. Расчет новых тарифов осуществлялся с учетом будущего прожиточного минимума для трудоспособных лиц и корректировки индекса цен производителей.

Тарифы на воду в Украине.

Стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода отличается в каждой области, ведь единственного поставщика ресурса в Украине нет.