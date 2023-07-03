Тарифи на воду не підвищуватимуть: ціни залишили незмінними

Після критики президента Володимира Зеленського НКРЕКП скасувала рішення про підвищення тарифів на воду для населення.

Тарифи не підвищуватимуть: чому

Відомо, що Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, 29 червня прийняла рішення щодо підвищення тарифів на воду. Втім сьогодні, 3 липня, це рішення скасували.

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Про це повідомив на позачерговому засіданні голова комісії Костянтин Ущаповський. Він додав, що висловлення президента щодо перегляду тарифів на водопостачання та водовідведення є достатньою підставою для скасування ухваленого комісією рішення.

Костянтин Ущаповський Голова НКРЕКП Верховний Головнокомандувач висловився проти рішення про перегляд тарифів на водопостачання та водовідведення, що є достатньою підставою для скасування ухваленого комісією рішення. При цьому прем'єр-міністр України наголосив на необхідності проведення додаткових консультацій щодо такого рішення.

що нові тарифи на воду мали набути чинності з 1 липня, а середня платіжка за воду мала зрости орієнтовно на 60 гривень.

Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що рішення щодо підвищення тарифів є "ганебним, непрофесійним та не погодженим з урядом". Саме тому президент доручив провести консультації для перегляду рішення зростання тарифів.

Якими мали бути ціни на воду

Нові тарифи на водопостачання та водовідведення були затверджені для 34 компаній. Відтак середньозважене зростання тарифів мало становити 32%.

Київводоканал: на централізоване водопостачання зросли до 22,88 гривні за кубометр (з ПДВ), на централізоване водовідведення – до 18,25 гривні за кубометр (з ПДВ). Без ПДВ ціни становлять 19,07 та 15,21 гривні відповідно.

Львівводоканал: водопостачання – 16,39 гривні за кубометр (без ПДВ), водовідведення — 8,51 гривні (без ПДВ).

Дніпроводоканал: водопостачання – 20,02 гривні (без ПДВ), водовідведення – 13,87 гривні (без ПДВ).

Водночас для деяких водоканалів ціни мали зрости дещо вище середнього та у два етапи: з 1 липня по 31 серпня 2023 року, а згодом з 1 вересня 2023 року.