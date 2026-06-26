Вже з 1 липня: в Україні зміняться тарифи на воду

Ціни на воду в Україні суттєво зміняться. Більшість підприємств планують встановити нову вартість послуг вже з 1 липня.

Що буде з цінами на воду в Україні

Що відбувається та як зміняться ціни, розбирався 24 Канал.

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Слід одразу нагадати, що органи місцевого самоврядування відтепер можуть отримувати право самостійно затверджувати тарифи для водоканалів. Про це зазначено у Законі №4777-ІХ.

НКРЕКП зможе перевіряти встановлені тарифи, але вартість послуги має встановлювати саме орган місцевої влади. У зв’язку з цим, ціни у різних регіонах можуть відрізнятися.

Чимало водоканалів вже повідомили про підвищення цін – якраз з 1 числа наступного місяця. Зокрема, українцям пояснили й причини таких рішень.

Наприклад, "Полтававодоканал" готується подати розрахунки щодо коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення до ради до Полтавської обласної.

Чинний тариф становить 33,768 гривні за кубометр (разом за дві послуги).

А розрахунковий економічно обґрунтований тариф – 84,948 гривні за кубометр.

Наголошується, що підприємство змушене ініціювати перегляд тарифів через суттєве зростання собівартості послуг за роки воєнного стану.

Аналогічний процес уже пройшли або проходять водоканали по всій Україні,

– йдеться у повідомленні.

У дописі пояснили, що з 2022 року тариф для населення залишався незмінним. Однак, витрати підприємства зросли в рази. Найбільше подорожчала електроенергія, а додатковий тиск створює зростання пального.

Також подібну інформацію опублікували у "Тернопільводоканалі".

З 1 липня для населення та юридичних осіб буде встановлено такі тарифи (без ПДВ):

централізоване водопостачання – 38,46 гривні за 1 кубометр.

централізоване водовідведення – 34,32 гривні за 1 кубометр.

У Луцькій міській раді ж заявили: мова йде не про підвищення тарифів, а про встановлення економічно обґрунтованої ціни, яка з політичної волі не переглядалася протягом останніх п'яти років

Вже найближчим часом тариф становитиме 67,42 гривні за 1 кубометр, що на 39 гривні більше за попередній.

Водночас ціни на водопостачання буде 29,86 гривні за 1 кубометр замість 12,20 гривні.

За на водовідведення – 37,56 гривні за кубометр замість 16,21 гривні.

Таким чином, фіксованого тарифу для українців не буде – у різних регіонах вартість кубометра може різнитися. Детальніше про зміни можна дізнатися на сайтах міських, зокрема у їхніх соціальних мережах.

Що ще слід знати про воду

Тарифи на воду у невеликих містах часто вищі, ніж у великих обласних центрах. Причина полягає у тому, що великі водоканали мають більше споживачів.

Також уряд запровадив правила, що зобов'язують перераховувати платіжки за комуналку, якщо були перебої в постачанні опалення та гарячої води. Мова йде про наслідки російських обстрілів інфраструктури.