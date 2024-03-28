Якими будуть тарифи на світло, воду та газ з 1 квітня

Уряд заморозив деякі тарифи до кінця опалювального сезону. Зараз більшість міст уже відключають теплопостачання і готуються до неопалювального періоду.

Як зміняться тарифи на газ

"Нафтогаз" виступив постачальником останньої надії. Зараз ця компанія обслуговує орієнтовно 98% українських споживачів.

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Принаймні до середини квітня тариф компанії "Нафтогаз" залишатиметься без змін і складатиме 7,96 гривні за кубометр. У інших компаніях вартість сировини коливається від 7,70 до 9,90 гривні за кубометр.

Вартість електроенергії також залишатиметься без змін. Зара ціна за кіловат складає 2,64 гривні.

Питання зростання цих тарифів висить у повітрі. З одного боку, енергосистема сильно пошкоджена від атак росіян, з іншого – подорожчання комуналки може сильно вдарити по кишенях українців.

Чи зміниться тариф на воду

У НКРЕКП опублікували проєкт, згідно з яким, з 1 квітня можуть зрости ціни для постачальників холодної води. І це лише перший етап збільшення. Планується, що вперше тариф для споживачів зросте у квітні, а уже вдруге – у липні.

Проєкт знаходиться на етапі розгляду. Згідно з ним, тарифи найбільше можуть зрости у таких містах:

у Києві тариф може збільшитись до 40,77 гривні за кубометр (з ПДВ);

Дніпро – 37,61 гривні за кубометр (з ПДВ);

Вінниця – 35 гривні за кубометр(з ПДВ).

У деяких населених пунктах діє одразу декілька водоканалів. Кожен регулятор визначає суму підвищення індивідуально.