Чи зміняться тарифи на воду у липні: невже відбудеться нове збільшення

Тарифи на воду у різних населених пунктах регулює НКРЕКП. Однак, певні населені пункти встановлюють вартість послуг в індивідуальному порядку.

Чи зросте тариф

У липні тариф на воду для побутових споживачів має залишитися незмінним. Зокрема, НКРЕКП не планує підвищень.

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Однак, деякі споживачі усе ж можуть відчути зростання ціни. Це пов'язано з тим, що окремі громади самостійно збільшують тариф.

Як змінились тарифи на воду

Раніше НКРЕКП запровадила заборону підвищувати тарифи на вказані послуги у великих містах.

У червні змінились тарифи на водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів. Найбільше відчуло зміни ПрАТ "Енергоресурси". Вартість водопостачання для нього сягнула 53,39 гривні за кубометр. Для інших компаній ситуація така:

КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" – 30,36 гривні за кубометр;

Чернівціводоканал – 23,86 гривні;

КП "Водоканал" (Запоріжжя) – 22,88 гривні;

Дніпроводоканал – 23,92 гривні;

Львівводоканал – 20,04 гривні;

Київводоканал – 21,42 гривні;

Харківводоканал – 22,87 гривні;

Черкасиводоканал – 20,19 гривні;

КП "Івано-Франківськводоекотехпром" – 17,45 гривні;

Житомирводоканал – 32,77 гривні.

Ціна на водовідведення також змінилась у червні. Найбільше цей тариф зріс для КП "Облводоканал" – до 41,30 гривні за кубометр.