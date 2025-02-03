Буде боляче: Трамп визнав, що його тарифна політика матиме відчутні наслідки для США

Трамп заявив, що запроваджені ним мита на імпорт з Канади, Мексики та Китаю можуть мати болючі наслідки для самих американців. За його словами, США мають значний торгівельний дефіцит із цими країнами.

Як мита вплинуть на США

Водночас Трамп різко розкритикував так зване "тарифне лобі", звинувативши його у спробах дискредитувати його економічну політику, передає 24 Канал з посиланням на допис Трампа у соцмережі Thruth Social.

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Він вкотре наголосив, що Канада, Мексика, Китай і низка інших країн "наживалися на торгівлі, сприяли злочинності та неконтрольованому потоку наркотиків до США".

США, за словами Трампа, мають значний торгівельний дефіцит із Канадою, Мексикою, Китаєм та багатьма іншими державами, тоді як сукупний борг країни вже сягнув 36 трильйонів доларів.

Дональд Трамп Президент США Чому Сполучені Штати повинні втрачати трильйони доларів на субсидіювання інших країн, і чому ці країни мають платити малу частку вартості того, що громадяни США сплачують, наприклад, за ліки?

У цьому контексті він знову пообіцяв "золотий вік Америки", підкресливши, що досягнення економічної справедливості може мати свою ціну.

Чи буде трохи боляче? Так, можливо (а можливо й ні!). Але ми зробимо Америку знову великою, і все це буде варте тієї ціни, яку доведеться заплатити,

– зазначив президент США.

Нагадаємо! 1 лютого Дональд Трамп підписав укази про запровадження значних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики, а також Китаю. Американські імпортери сплачуватимуть новий податок 25% на товари з Канади та Мексики, а також збір 10% на товари з Китаю.