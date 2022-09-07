Скільки Україна ще отримає від ЄС до кінця року: Шмигаль назвав суму

Україна очікує отримати ще 3 мільярди євро макрофінансової допомоги від Європейського союзу до кінця цього року. Про це прем'єр Денис Шмигаль розповів під час засідання уряду.

Макрофінансова допомога від ЄС

Шмигаль подякував Єврокомісії за розблокування макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 8 мільярда євро. Перший транш становитиме 5 мільярдів євро, а ще 3 мільярди євро очікується до кінця 2022 року.

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Макрофінансова допомога на наступний рік

Також прем'єр розповів, що почав проводити політичні консультації щодо макрофінансової підтримки на наступний рік.

Разом із Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом та лідерами Європейського Союзу ми розпочали політичні консультації щодо нової програми макрофінансової допомоги на 2023 рік,

– розповів Шмигаль.

Він додав що Україні потрібна підтримка від ЄС у розмірі 12 мільярдів євро. Разом з іншою допомогою від союзників та міжнародних фінансових організацій це дозволить покрити запланований дефіцит бюджету й забезпечить стабільність нашої економіки, пояснив прем'єр.