Макрофинансовая помощь от ЕС
Шмигаль поблагодарил Еврокомиссию за разблокирование макрофинансовой помощи от ЕС в размере 8 миллиардов евро. Первый транш будет составлять 5 миллиардов евро, а еще 3 миллиарда евро ожидается до конца 2022 года .
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Макрофинансовая помощь на следующий год
Также премьер рассказал, что начал проводить политические консультации касательно макрофинансовой поддержке на следующий год.
Вместе с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом и лидерами Европейского Союза мы начали политические консультации касательно новой программы макрофинансовой помощи на 2023 год.
– рассказал Шмигаль.
Он добавил, что Украине необходима поддержка от ЕС в размере 12 миллиардов евро. Вместе с другой помощью от союзников и международных финансовых организаций это позволит покрыть планируемый дефицит бюджета и обеспечит стабильность нашей экономики, пояснил премьер.