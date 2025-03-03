Росія ховає "тіньовий флот" за компаніями, зареєстрованими в Дубаї

Росія приховує свої нафтові танкери, використовуючи фіктивні компанії в Дубаї. Це дозволяє російському флоту уникати санкцій та продовжувати експорт нафти.

Росія реєструє компанії в ОАЕ

Таку інформацію з'ясували фінські журналісти, передає 24 Канал з посиланням на Yle. За даними журналістів, десятки компаній-операторів так званого "тіньового флоту" зареєстровані в Дубаї.

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Насправді ж, компанії не ведуть жодної реальної діяльності в ОАЕ. Близько 60 таких фірм мають спільну адресу реєстрації – розкішний готель Meydan. Він став "віртуальним офісом" для тисяч компаній, що існують лише на папері.

Одна з таких компаній володіє танкером Eagle S, який підозрюється у пошкодженні підводних кабелів у Фінській затоці 25 грудня 2024 року.

Важливо! Це ще раз підтверджує, що Росія використовує складні схеми, щоб обходити міжнародні обмеження та приховувати свої реальні операції.

Фінляндія закликає посилити санкції

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що складна система власності танкерів, які перевозять російську нафту, створює серйозні проблеми.

За її словами, якщо в Балтійському морі станеться розлив нафти, притягнути винних до відповідальності буде вкрай складно через непрозорість компаній-операторів цих суден. Вона підкреслила, що ЄС усвідомлює цю проблему та шукає способи посилення санкцій проти російського нафтового сектора.

Одним із можливих рішень може стати накладання санкцій безпосередньо на компанії-оператори танкерів, а не лише на самі судна.

Важливо! Валтонен також зазначила, що ефективність санкцій обмежується тим, що деякі країни не дотримуються їх, а Захід має обмежені можливості впливу на цю ситуацію.